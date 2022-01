„Chtěli bychom koupit vypalovací pec, případně i materiál pro rukodělnou výrobu. Částka ze sbírky nás velmi mile překvapila a všem dárcům jsme moc vděční,“ vyjádřila se vedoucí služby Sociálně terapeutické dílny Michaela Bobková, která z rukou starosty převzala certifikát s částkou. Diakonii předalo město peníze z veřejné předvánoční sbírky v minulosti již dvakrát, naposledy v roce 2016.

Možnost přispět na dobročinné účely mají každý rok před Vánoci občané a návštěvníci Uherského Hradiště už 18 let. Zatímco v samotných počátcích věnovali lidé do pokladniček ve městě jen několik tisíc korun, postupem let se sbírka rozrostla až na desítky tisíc v každé z nich. Vloni vánoční sbírka vynesla takřka 60 tisíc korun, stejně jako o rok dříve. Dosud nejvyšší částku se ve veřejné vánoční sbírce podařilo vybrat v roce 2017, kdy občané do pokladniček vložili na charitativní účely 70 762 korun (výtěžek byl tenkrát předán Dětskému domovu v Uherském Hradišti).