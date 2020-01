Předávání pololetního vysvědčení je vzácný okamžik. V jarošovské škole pojali včera tento den opravdu slavnostně. Slušivé oblečení bylo samozřejmostí a celé dopoledne se neslo v duchu etikety.

Děti v v Jarošovské základní škole se v den pololetního vysvědčení učily o etiketě a slavnostním stolování. | Foto: Základní škola Uherské Hradiště - Jarošov

„Pan Špaček by měl určitě z našich žáků radost. Všichni se v rámci projektového vyučování seznámili s tím, co je vhodné i nevhodné nosit do společnosti, a některým klukům i děvčátkům se dokonce podařilo naučit se vázat kravatu,“ popsala s úsměvem dění ve škole Leona Jančarová, jedna z tamních učitelek.