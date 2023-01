Jde o expozici více než 650 fotografií od 64 autorů, které obdrželi organizátoři do 15. prosince 2022. Z nich kurátorská skupina výstavu samotnou sestavila. Novinkou letošního ročníku je studentská sekce (ZUŠ a SUPŠ Uherské Hradiště), kterou představí samostatná fotovernisáž ve čtvrtek 12. ledna v 16.30 hodin v kině Hvězda.

Mladé fotografky a fotografové se zaměřili na zajímavé osobnosti mezi svými vrstevníky z Ukrajiny, které k pobytu u nás donutily tragické válečné události. V úvodu vernisáže vystoupila zpěvačka a herečka Kristýna Daňhelová, kterou na klavír doprovodil Tony Marko. Působivou píseň zazpívala ukrajinská zpěvačka Ina Žučišina.

„Vidíme, že kino nemusí být pouze kinem, že může podnítit další kulturní aktivity, jak ve vztahu ke zkušeným fotografům, tak i k mladým lidem. To je ta jedna z novinek letošního ročníku. Pokud jste šli z hlavního náměstí do kina přes Palackého náměstí, tak jste si museli všimnut i dalšího projektu, prvního ročníku studentského Ohlédnutí (panelů s fotografiemi a texty na chodníku),“ prozradil jeden z kurátorů expozice Josef Korvas. Další z organizátorů akce, Marek Malůšek (ze ZUŠ) spolu s Andreou Malinovou (ze SUPŠ) pozvali přítomné do Hvězdy na čtvrteční, studentskou vernisáž.

„Studenti budou o svých snímcích povídat, každý se vyjádří ke svému projektu a doufám že to bude pro všechny zajímavé,“ řekla Andrea Malinová. Porotu podle slov Marka Malůška zaujaly koncepty fotografií Andrey Sourové, Jaroslava Petříka, Stanislava Kadlčíka, Tomáše Heřmánka a Václava Dudeška. Laureátem Ohlédnutí 2022 se svým souborem snímků pořízených z dronu stala Monika Sentlová.

Tradiční součástí Ohlédnutí jsou také vzpomínkové panely na osobnosti regionu, které v průběhu roku zemřely – letos vzpomeneme na herce Josefa Abrháma, vlčnovského Antonína Pavelčíka a fotografa Ladislava Chvalkovského.

V kavárně kina Hvězda lze spatřit na několika panelech snímky loňského laureáta Martina Cába.