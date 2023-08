Pod poněkud tajemným názvem Výstava keramické tvorby a koláží Van Gogh v Arles 1888 a jiné – 2x Vladimír Groš byla ve čtvrtek 3. srpna v Galerii v Ostrožské Nové Vsi zahájena bezesporu zajímavá výstava otce a syna. (Její název se nepodařilo dešifrovat autoru úvodního slova Oskaru Brůžovi, Groš st. pak přiznal, že „výstava nějaký název mít musela“).

Výstavu 2x Vladimír Groš uspořádali v Ostrožské Nové Vsi. Na snímku autoři výstavy otec a syn Grošovi | Foto: Miroslav Potyka

Známý keramik Vladimír Groš st. (ročník 1946) žije ve Veselí nad Moravou, v Uh. Hradišti v letech 1962 - 66 absolvoval Střední umělecko-průmyslovou školu.

Pak krátce pracoval jako keramik v hradišťském ÚLUVu, aby se v roce 1968 vrátil na SUPŠ jako pedagog. Do kulturního povědomí (nejen Slovácka) se výrazně zapsal jako tvůrce barevné majolikové plastiky, věnoval se i kamenině. Jeho námětový záběr byl (a je) nesmírně široký, svázaný ovšem výrazně osobitým rukopisem, nezaměnitelnou tvůrčí poetikou, nesoucí poselství humanismu, moudrosti a filozofického zamyšlení – vše okořeněno humorem, recesí, groteskou i jistým sarkasmem.

Námětově to v uplynulých letech byly např. hlavy, portréty, figury zasazené do houpadel nebo zvonků, ale také historické postavy a události, figury z pohádek a pověstí atd. Pak také např. kolekce zvířátek a ptáků a třeba parafráze lidových rčení.

Výrazně se také dotkl světa techniky – automobily, motory a motorky (historické i nadčasové), křižníky a létací stroje atd., pojednané s patřičným nadhledem.

V Ostrožské Nové Vsi se však prezentuje jiným okruhem současné tvorby – v kolekci jedenadvaceti stylizovaných „Hlav“ (keramika i kamenina) nehledejme konkrétní osobnosti, ale spíš ozvěny či doteky tvarosloví jednotlivých trendů moderního výtvarného umění (kubismus, surrealismus, imaginativní směry apod.).

Vladimír st. si – stejně jako v minulosti – hraje… Ale krásně a k potěše diváka…

Vladimír Groš ml. (ročník 1971) se zprvu věnoval fotografii, k výtvarným aktivitám se dostal počátkem devadesátých let. V letech 1995 – 2002 hodně cestoval (země antického světa, Řecko, Itálie, Turecko), což se jistě odrazilo v jeho tvorbě.

Na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě absolvoval jako bakalář v r. 2002. Kolážím se začal věnovat kolem roku 2013 – vytváří je z nejrůznějšího materiálu (staré plakáty a noviny, pošpiněné, zmuchlané a trhané papíry apod.). Skládá a lepí je do výtvarně působivých variací (kruhy, spirály, meandry) a promyšlených kompozic.

Obrazová kvalita je nepřehlédnutelná, hezky se doplňuje s otcovou keramikou (společně vystavují poprve). Od roku 2010 žije v Zagrebu, doposud připravil 19 výstav u nás i v Chorvatsku.

Výstava v Ostrožské Nové Vsi, jejíž zahájení bylo hojně navštíveno, potrvá do 24. září 2023.