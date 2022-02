Pandemie koronaviru vás bezpochyby hodně zasáhla. Přinesla ale i něco pozitivního?

Jednoznačně. Asi nebudu sám, kdo řekne, že na jednu stranu covid byl a pořád je něco, co poznamenalo všechny sféry našich životů. Na druhou stranu nám opravdu pomohl v tom, že jsme se zastavili a podívali se na to, co děláme a proč to děláme. Také jsme změnili naše vnitřní procesy - jsme daleko flexibilnější a zkusili jsme si i něco, co bychom se dříve neodvážili. Kupříkladu když organizujeme Florii, máme vždy otevřené vnitřní pavilony s nějakou expozicí. A vloni nám bylo doporučeno tyto pavilony neotevírat, což do té doby bylo nemyslitelné, jelikož to byla vždy součást této akce. Čekali jsme proto na odezvu návštěvníků a trochu jsme měli obavy, jak to přijmou. Jejich reakce ale byla famózní – nevnímali to nijak negativně. Přitom do té doby bychom se k něčemu podobnému určitě neodvážili. Takže covid toho opravdu hodně změnil.

Změnil se i zájem o vaše akce?

V tomhle musím zaklepat na dřevo, že jsme to u nás tolik nepocítili. Vysvětluji si to primárně tím, že máme především venkovní akce a lidé k nám přijedou, nakoupí a zase odjedou. Takže možná i proto se toho tolik nebáli, byli přeci jen na čerstvém vzduchu. Ale těžko soudit třeba hudební festivaly, které jsme museli ve většině případů úplně zrušit. Avšak ty festivaly, které se nakonec uskutečnily, měly opravdu pěknou návštěvnost. Třeba u Svatováclavských slavností jsme si vyzkoušeli uspořádat akci, která je rozdělená na dva sektory. A lidé se tam nesměli navzájem potkat. To pro nás byla do té doby nepředstavitelná věc. Návštěvníci to ale chápali, byli ukáznění a nakonec z toho byla hezká událost. I tohle nám třeba ukázalo, že se do budoucna nemusíme tolik bát podobných opatření.

A co zájem ze strany organizátorů? Některé výstavy přeci jen nepořádá přímo Výstaviště…

Vlastně nám ještě přibyly. A to hlavně díky manželům Čagánkovým, kteří dříve pořádali akce v jiných městech a postupnými kroky si naše výstaviště oblíbili. Přivedli sem spoustu nových zajímavých trhů a výstav, takže za to vděčíme hlavně jim.

Stále platí, že vaší vlajkovou lodí je Floria?

Bezpochyby. Už jen na počty návštěvníků - jarní Floria láká už dlouhá léta desítky tisíc lidí. Stává se, že to někdy hraničí až ke sto tisícům. V posledních letech se nám návštěvnost ustálila na nějakých 70 až 80 tisících lidí, kteří během toho týdne přijdou. A to je enormní i v celorepublikovém srovnání. Návštěvy ostatních akcí se tomu ani nepřibližují, což je teď pomyslná hozená rukavice a vidina do budoucna – udělat další, trochu jiné, velké akce.

Co je na tom pomyslném druhém místě?

Na prvním jsou rozhodně všechny ty čtyři Florie. Jak už jsem zmínil, největší zájem je o jarní. Avšak i na ty zbylé přijde okolo 20 tisíc návštěvníků. Takže to jsou pořád z mého pohledu extrémní počty. To druhé místo si pak asi dělí naše hudební festivaly, na které zavítá okolo pěti tisíc lidí a pak chovatelské trhy, které mají podobnou návštěvnost, ale protože jsou každý měsíc, tak v ročním souhrnu je to také velká akce. Záleží proto, jak na to člověk nahlíží. Další kapitolou je pak i náš Dětský svět, který k nám neodmyslitelně patří. A i ten ročně navštíví několik desítek tisíc lidí.

Jak moc se při organizování výstav a trhů díváte na to, co zrovna pořádají jiné výstaviště?

Vždy záleží na konkrétní akci. Co se týče třeba Florie, tak podobné výstavy probíhají v dalších čtyřech nebo pěti městech napříč republikou. My o sobě navzájem víme a jsme ve spojení. Byla by škoda pro celý tento segment, kdybychom co se týče termínů spolu bojovali. Pak třeba hudební festivaly jsou spíše záležitostí lokálního významu. Takže se díváme, co se kde chystá a bavíme se s organizátory, abychom spolu zbytečně nesoupeřili, protože to nepřinese nic dobrého pro žádnou stranu. Konkurence jako taková je ale bezesporu zdravá a potřebná. Častokrát se objeví i nějaká konkurence v blízkém okolí, ale už se z toho nějak netřeseme a soustředíme se hlavně na zdokonalování vlastních akcí.

Tou lokální konkurencí jste myslel třeba Zahradu Věžky?

To vůbec ne. To je naše historie – Floria byla zrozena ve Věžkách, to my přiznáváme. Později ale už ten areál, když třeba nevyšlo počasí, narážel na své limity. Tak se využilo bývalých kasáren tady v Kroměříži a postavilo se moderní výstaviště a akce se přesunuly sem. To, že Věžky pořádají vlastní výstavy považujeme za logický krok a jejich právo. A ano, je to do nějaké míry naše konkurence, ale nemáme potřebu s nimi bojovat. Vzájemně si dopředu říkáme termíny našich akcí a spíše je to o naší dříve společné značce a historii. Nemáme ale potřebu se vůči nim nijak vymezovat.

Propojení s městem začíná fungovat

A jak funguje spolupráce s dalšími institucemi ve městě. Řešíte nějak vzájemně termíny jednotlivých akcí?

Všechno se změnilo až v posledních měsících. Do té doby ta vzájemná komunikace vázla. Jsem rád, že se teď společně s městem, ale i dalšími subjekty jako je zámek či Květná zahrada, knihovna, nebo muzeum bavíme o nějakých našich plánech a snažíme se také o to, abychom je vzájemně co nejvíce propojili. Například srpnovou Florii máme vždy spojenou s květinou, tak máme třeba nápad na takzvanou květinovou Kroměříž – akci, která by mohla do města přilákat daleko více návštěvníků. Lidem, kteří by k nám přišli, bychom třeba nabídli zvýhodněné vstupné do Květné zahrady nebo někam jinam. Jde nám prostě o to, abychom to všechno vzájemně propojili. Přeci jen nám všem na tom kulturním poli záleží na tom, aby v celém regionu byla co nejširší rozmanitost akcí a toho můžeme dosáhnout vzájemnou spoluprací.

Co stojí za tou změnou? Začalo se během pandemie více přemýšlet jak přilákat turisty?

Myslím si, že je za tím více faktorů. Proměnili se i vedoucí pracovníci některých organizací, což asi taky hrálo roli, jelikož platí že sto lidí je sto chutí. Byl to tedy asi souběh několika věcí, včetně covidu. Každý byl jednoduše vystaven tomu, že musel rušit akce a najednou nebylo všechno tak růžové jako doposud. Tak všichni začali více přemýšlet, co s tím udělat.