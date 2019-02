K zastavení výstavby bytových domů kvůli zrušení územního rozhodnutí došlo v Uherském Hradišti-Štěpnicích. V tamní lokalitě Zahrádky měly práce pokračovat II. etapou.

Vizualizace prostoru u Uherskohradišťské nemocnice. | Foto: Deník / Malušová Blanka

V té první tam mělo vyrůst pět domů s byty o rozloze od 43 metrů čtverečních do 140 metrů čtverečních. Pokud bude chtít investor, firma Manag development, s výstavbou pokračovat, bude muset znovu požádat o povolení.

Opoziční zastupitel Jan Zapletal (ANO) dlouhodobě kritizuje postup hradišťské radnice při této zakázce. Nelíbí se mu, že se o parkování pro obyvatele těchto domů musí postarat město, i odpuštění poplatku za vynětí ze zemědělského půdního fondu. „Nebýt neustálého šťourání do kauzy ze strany občanských sdružení, které jsou ze zákona účastníky řízení, tak by původními rozhodnutími došlo ke škodě velkého rozsahu na úkor státu, potažmo města. A nebyly by to žádné drobné. Cena za vynětí je dána vyhláškou a liší se dle bonity pozemku, územím, velikostí obce. V Uherském Hradišti by to bylo zhruba 400 korun za metr,“ upozornil Jan Zapletal s tím, že by v tomto případě mohla ztráta činit až čtyři miliony korun. II. Etapa totiž zahrnuje zastavění asi deseti tisíc metrů včetně infrastruktury.

„Celou záležitostí se na můj podnět zabývá Policie ČR a státní zastupitelství,“ doplnil opoziční zastupitel. Tuto informaci potvrdila také policejní mluvčí v Uherském Hradišti. „Přijali jsme trestní oznámení v dané věci. Ta je na počátku prověřování,“ nechala se slyšet policejní mluvčí v Uherském Hradišti Milena Šabatová. Vedení radnice však tvrdí, že prý je vše jinak, a o prověřování policií či státním zastupitelstvím nic neví. „Žádný poplatek 'odpuštěn' nebyl, pouze pro umístění navrhované stavby nebylo vyžadováno vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF). V konkrétním případě nebylo vynětí půdy ze ZPF vyžadováno a proto poplatek nemohl být vyměřen a tudíž ani odpuštěn,“ sdělil na dotaz Slováckého deníku mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.

Druhá etapa výstavby bytových domů v hradišťských Štěpnicích se tedy prozatím odkládá. Zda bude společnost Manag development znovu žádat o povolení výstavby, nikdo z vedení firmy do uzávěrky tohoto vydání Slováckého deníku nesdělil.

Na místě mělo podle slov Jana Zapletala původně vzniknout maximálně 200 bytových jednotek a výškou bytových domů do 4 NP. Záměrem firmy je ale prý dnes vytvořit v místě asi 350 bytových jednotek pro 800 lidí s tím, že město Uherské Hradiště slíbilo vytvořit asi 120 míst ročně. Znovu odsouhlaseným dodatkem původně už z roku 2014 totiž nemusí plochu pro parkování zajistit investor.

Přestože byla tato podmínka ze smluv vypuštěna už v roce 2014, muselo ji město opět schvalovat na výzvu Ministerstva vnitra, které shledalo v prvním schvalovacím procesu pochybení. „Podle Ministerstva vnitra jsme měli v roce 2014 záměr na změnu smlouvy zveřejnit, což jsme neučinili. Přestože šlo pouze o jejich právní názor, nechtěli jsme nechat nikoho na pochybách, a tak byl dodatek zveřejněn, aby se mohl znovu schválit,“ sdělil na jaře letošního roku starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha (ODS).