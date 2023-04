Vyznavači vinných moků, na něž přišlo nejen jaro, ale hlavně Neděle velikonoční, zamával s jejich hormony a zamířili do jedné z předních vinařských obcí na Slovácku, do Polešovic. V tamní sokolovně se konala již čtyřiasedmdesátá výstava vín, která se honosí přívlastkem Velikonoční, a patří mezi ty nejvýznamnější a nejprestižnější události kalendária východní Moravy.

Čtyřiasedmdesátá výstava vín v Polešovicích | Foto: Deník/Zdeněk Skalička

„Ač o tom někteří vínomilci pochybují, že Velikonoční výstavy vín v Polešovicích patří nejen na Slovácku, ale i v Česku k těm nejstarším, se staly právem součástí rodinného stříbra Zlínského kraje. Velikonoční výstava, ale i Vinařské slavnosti s vyhlášením soutěže TOP Víno Slovácka, jejichž 14. ročník se v městyse letos uskuteční v sobotu 19. srpna, se těší velké návštěvnosti a pozornosti milovníků vína,“ rozplýval se starosta městyse Michal Zapletal.

Velikonoční výstava vín byla v Polešovicích zahájena verdiktem dvaasedmdesátičlenné degustační jury pod vedením traplického degustátora Josefa Bičana. Šampiony výstavy se mezi bílými víny stal vzorek otce a syna Ježových z Mařatic, a to Ryzlinku rýnského, výběr z hroznů ročníku 2021.

„Být šampiony výstavy je pro nás velká čest. Bereme to tak, že štěstí chodí dokola až si sedne. A ono se tak stalo i nám,“ řekli unisono s pousmáním Ježovi.

Vzorku Zweigeltrebe ročníku 2020, od Stanislava Sekaniny z Topolné přisoudili degustátoři titul šampion mezi červenými víny. Cenu starosty Polešovic za nejlepší kolekci vín převzal z rukou starosty městyse Michala Zapletala Zbyněk Vaďura, a to pro Vinařství Vaďura, které u porotců zabodovalo čtyřmi nejlepšími vzorky vín podle odrůdy. Hibernalem, výběrem z bobulí ročníku 2017, Tramínem, výběrem z hroznů ročníku 2015 a Muškáty moravskými ročníku 2022 a 2021. Kolekci pěti vín doplnila odrůda Chardonay, ročníku 2017.

„Hodnocení kolekce vín byla v Polešovicích zavedena před jedenácti lety proto, aby vinaři předkládali k degustaci větší počet vzorků vín. Na výstavách se totiž většinou posuzuje pět nejlepších vzorků od jednoho vinaře,“ vysvětlil Zbyněk Vaďura. Hrdě dodal, že za 11 let udělování Ceny starosty městyse jen jednou nezamířila do Vinařství Vaďura, a to v roce 2016.

„Na výstavě v roce 2017, kdy se konal 70. ročník Velikonoční výstavy vín v Polešovicích, jsme se prezentovali 13 vzorky vína, z nichž čtyři z té nejlepší kolekce zabodovaly také mezi nejlepšími vzorky podle odrůdy,“ zalistoval ve vzpomínkách Zbyněk Vaďura. Podotkl, že Cenu starosty města speciálně pro 70. ročník Velikonoční výstavy vín v Polešovicích vytvořil tamní sochař Daniel Trubač.

Na letošní čtyřiasedmdesátém ročníku Velikonoční výstavy vín předložili její pořadatelé, zahrádkářský svaz s podporou Vinařského fondu, návštěvníkům výstavy výsledky k veřejnému posouzení. Podle statistiky bylo obodováno celkem 618 vzorků vín z 26 obcí východní a jižní Moravy, z nichž bylo bílé odrůdy jich bylo 459, červené odrůdy 127 a růžové odrůdy 32 vzorků. Na výstavě bylo k ochutnání šest vzorků vína od polského pěstitele Kapka Wina.