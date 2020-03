„Výstavy vín mají v naší vesnici dlouholetou tradici. Od šedesátých let jsou v Traplicích pořádány pravidelně. Vinaři se chtějí na každé výstavě pochlubit svými krásnými víny, v nichž je uchován jas a teplo slunce. A jaká vína jsou na dnešní výstavě k ochutnání? Přece exkluzivní, stejně jako každý rok,“ usmívají se členové výstavního výboru, jsouce přesvědčeni o tom, že vyznavači vinných moků si najdou na výstavě své přátele, s nimiž se budou moct podělit překrásnou barevností, vůní, chutí i harmonií všech látek ve vystavených vzorcích vína.

Úderem 9. hodiny první březnové soboty zahajuje výstavu vín v sále tělocvičny traplické základní a mateřské školy Milana Rozum, muž na postu starosty obce. Z jeho rukou přebírá už potřetí třiatřicetiletý Lukáš Kolařík Cenu starosty obce za Nejlepší traplické víno 2020.

„Tu uděluji nejlépe hodnocenému mladému vínu, které bylo místním vinařem vyrobené z hroznů vypěstovaných ve viničních tratích katastru obce Traplice,“ objasňuje starosta princip udělování pocty majiteli nejlépe oceněného vína.

„Jsem hrdý na to, že cenu z rukou starosty jsem přebíral už pošesté. S kamarádem Radkem Vrankou třikrát a potřetí sám. Dnes je to za mladé víno Rulandské šedé, výběr z hroznů ročníku 2019,“ říká s nadšením Lukáš Kolařík, který se pěstování révy vinné a výroby vína z jejích hroznů věnuje 15 let. Stále se učí od svého tatínka Jiřího Kolaříka (67) a přebírá jeho třicetileté vinařské rady a zkušenosti.

„Jako malý kluk jsem chodil tátovi pomáhat do vinice kopat, stříhat révu a sklízet z ní hrozny. Když jsem odrostl dětským střevíčkům, mohl jsem ve vinici ochutnat krapet vína a práce byla hned radostnější,“ svěří se Lukáš.

Do bohaté stupnice rozmanitostí vystavených vín se snaží proniknout čtyřiadevadesátiletý Jaroslav Švub, nejstarší traplický vinař a bývalý dlouholetý zaměstnanec Okresní zemědělské správy Uherské Hradiště. Nejenže zavzpomíná na víc než třicetileté družební styky se slovenskými vinaři z obce Němčiňany v okrese Zlaté Moravce, ale i na historii vinařství ve viničních tratích v okolí Traplic, Jalubí a Kudlovic.

„Nechci se chlubit, ale byl jsem jedním ze zakladatelů trati Ohrazené a dal jsem podnět k tomu, aby se v ní vybudovaly vinohrady. V jednom z nich jsem měl na 650 hlav révy vinné, které mi dávaly dobrou úrodu hroznů odrůdy Sauvignon, jejíž víno krásně vonělo po kopřivách,“ hlásá radostně nestor traplických vinařů.

Nadšeně dodá, že na košt vína přichází nejen za jeho ochutnáním, ale především za svými přáteli, aby si s nimi o víně, které nemá rádo samotáře, povyprávěl.