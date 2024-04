Tradiční záležitostí jsou o Velikonocích v některých obcích na Slovácku výstavy vín. V Boršicích se taková akce s přívlastkem Velikonoční, konala už po sedmapadesáté.

Velikonoční výstava vín v Boršicích | Foto: Deník/Zdeněk Skalička

„Velikonoční výstavy vín patří k nejnavštěvovanějším akcím v naší obci. Jejich první ročník tu byl před jarními svátky v roce 1966. Byla na něm vystavovaná vína ze sklizně roku 1965,“ vybavuje si vzpomínky na premiérovou oblastní výstavu vín Miroslav Stodůlka, člen boršické zahrádkářské organizace, která už tradičně o Velikonocích pořádá košt vín, nápojů plných života.

Na oblastní výstavě o Božím hodu velikonočním, o páté březnové neděli, bylo od 298 vinařů-vystavovatelů z devětačtyřiceti obcí Moravy 931 vzorků bílých, červených a rosé vín.

„Nejvíce byly na výstavě zastoupeny Ryzlinky rýnské. Těch jsme tu měli k ochutnání sedmdesát devět. O dvacet vzorků Ryzlinku méně, tedy padesát devět, bylo na výstavě vzorků Chardonnay a 46 vzorků Hibernalu,¨ sdělil předseda boršických vinařů a zahrádkářů Libor Vranka. Všem vystavovatelům poděkoval za poskytnutí kvalitních vzorků vín a popřál jim do další činorodé vinařské činnosti hodně elánu a dalších pěstitelských úspěchů.

Při nedělním zahajovacím ceremoniálu Velikonoční oblastní výstavy vín, tedy úderem desáté hodiny dopolední, vyhlásil předseda spolku boršických vinařů Libor Vranka jména 41 šampionů, kteří měli nejlépe hodnocená vína. Čtyřiadvacet šampionů v odrůdách bylo z Boršic. Z rukou předsedy spolku Vinařů Boršice, Libora Vranky, převzali ti, co měli nejlépe hodnocená vína plakety. Raritou výstavy byla vína z Polska a Gruzie. Nejstarší víno na výstavě bylo z roku 2003.

Hodnocení 931 vzorků vín proběhlo 24. března v kulturním domě za oborného vedení Josefa Bičana z Traplic. Vína byla hodnocena ve 23 komisích na dvacetibodové stupnici. „Výstavu pro milovníky vína připravili pánové Svoboda, Vranka, Buchtík, Hrušák, Matějek, Doložílek, Tománek, Žmolík, Brázdil, Měšťánek starší i mladší, Durník, Kořínek, Bánovský, Pernica, Štolfa a

P. Brázdil, ale také další aktivní členové našeho vinařského spolku,“ informoval Libor Vranka.

Dodal, že boršický spolek vinařů má 53 členů, ale zásadní je práce užšího výboru, čítajícího 16 členů. „Ten se třeba v souvislosti s velikonoční výstavou vín staral o svoz vinných vzorků, přípravu degustace, ale také o přípravu a průběh Velikonoční výstavy vín. Pomáhají nám při tom i někteří naši členové,“ nechal se slyšet Libor Vranka a dodal, že většina té práce spolku Vinaři Boršice je postavena na jeho výboru. V katalogu je uvedeno vlastní jádro členů, bez něhož by se ten košt nedal uspořádat.

„Náš dík patří Obecnímu úřadu Boršice za výpomoc při organizaci výstavy a zapůjčení kulturního domu na degustaci a vlastní výstavu vín,“ vychválil Libor Vranka spolupráci s obcí při výstavě vín, ale i při jiných akcích.

Milovníci vína se nechali na výstavě slyšet, že velikonoční termín výstavy v Boršicích, ale také v sousedních Polešovicích, je vhodný zejména proto, že po čtyřicetidenním půstu mohou oblažit svá těla i ducha několika doušky vinného moku.

„Velikonoční výstava vín měla stovkám milovníků vinných moků co nabídnout. Ostatně, boršický košt je na Slovácku na vzorky rok co rok nejbohatší a vyznavači vína také nejnavštěvovanější. I letos se tamní vinaři postarali o to, aby si výstavou vín udrželi punc kvality,“ řekli vinaři, Alois Švehlík a Karel Ptáček,“ kteří na výstavu vín přijeli popáté až z Brna. Protože se s vínem snoubí také jídlo, ani o něj nebyla na boršické výstavě nouze. Pro návštěvníky bylo připraveno spojení vína a folkloru ve slováckém pojetí, a to s písničkou a cimbálovou muzikou Pentla.