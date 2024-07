Pavel Bohun dnes 17:48

Dne 14. června to bylo 10 let, co své milované Slovácko navždy opustil bretaňský výtvarník, folklorista, milovník života (i vína) a především dobrý člověk - Moarch Eveno, který si u nás přidal jméno Miško a pod ním byl známý všude.