Na vernisáži zazněla slova Jana Tluky: „Na první samostatnou výstavu Márie Duhárové jsem se těšil dlouho - nálada, kterou její obrázky přinášejí, ve mně zůstává od prvního setkání s nimi, a když se mi některé občas v paměti promítnou, je to tu pokaždé znova. Název výstavy je na místě - s barvami to Mária umí, i když s nimi rozhodně neplýtvá. A tak jako s barvami, kouzlí i se světlem - a je to přesvědčivé, pravdivé a přitom jemné a trochu zasněné, ale bez sentimentu, prostě pohodové…".

Ukazuje se, že výtvarníci Pomezí mají stále svými díly co říct a sdělit. Obrazy Márie Duhárové to jen potvrzují - výstava v Uh. Hradišti potrvá do 15. července a je jen škoda, že vernisáž se kryla s vernisáži Ladislava Pálky v Galerii Joži Uprky… (Obě výstavy stojí za návštěvu!)