Bojkovice – Celých třináct let trvalo než je myslivci ulovili. Řeč je o stovce muflonů, které myslivci na Uherskohradišťsku skolili v letech 2002 až 2015. A právě jejich trofeje se staly ozdobou víkendové Chovatelské přehlídky trofejí, kterou hostil bojkovický kulturní dům. Stalo se tak v rámci výročí 65 let chovu mufloní zvěře v okrese Uherské Hradiště.

„Jsou tu velice krásné kousky. Jezdím pravidelně na všechny podobné akce, takže jsem si nemohl nechat ujít ani tuto přehlídku. Zanedlouho to bude padesát let, co se myslivosti věnuji, takže je to takový můj celoživotní koníček," komentoval vystavené exponáty Jan Buráň z Uherského Brodu.

„Mimo stovku trofejí mufloní zvěře je tady k vidění zhruba 750 srnčích trofejí, přes stovku dančích trofejí a čtyři desítky kusů jelení zvěře. Ovšem vystavené jsou také ukázky odlovených šelem, jezevců, lišek, nebo černé zvěře," přiblížil expozici předseda Okresního mysliveckého spolku Uherské Hradiště Karel Blahušek. Zároveň také naznačil, že podobná preparace ulovené zvěře není nikterak levnou záležitostí, neboť její cena se pohybuje zhruba od dvou do deseti tisíc korun. Příští rok by se přehlídka trofejí měla uskutečnit pro změnu v některém z měst poblíž Uherského Hradiště.