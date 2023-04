Milovníci koček se sjeli na zámek Světlov v Bojkovicích na mezinárodní výstavu. A přehlídka si nezadala s klasickou soutěží krásy, kterou absolvují dvounohé krasavice. Na 150 koček odpočívalo v pelíšcích a čekalo na svou chvíli. Jejich páníčci je mezitím opečovávali jako nejdražší klenoty. I přípravy vypadaly opravdu jako na soutěži miss. Nekonečné česání, pudrování a hlavně chválení a povzbuzování.

Mezinárodní výstava koček Bojkovice | Video: Iva Nedavašková

„Tato mezinárodní výstava je zvláštní tím, že se koná v překrásných prostorách zámku Světlov,“ řekl za organizátory Zdeněk Krajča ze specializované organizace Kočky Zlín.

Na místě se představilo přes 150 chlupatých krasavic a krasavců, kteří přijeli nejen z celé České republiky, ale také ze Slovenska, Polska nebo Norska.

„K vidění jsou klasická plemena jako například britská, mainská nebo kočka sfinx, ale také raritní Bombajská kočka a Selkirk rex, které se u nás vůbec nechovají,“ doplnil organizátor.

Jak probíhají přípravy na výstavu?

Těsně před výstavou musí chovatel svoje zvíře připravit do co nejlepší formy, to znamená vykoupat ho, vyčesat, napudrovat. Délka těchto procedur se liší podle plemen, u dlouhosrstých je mnohem náročnější. Přestože to zní jako příprava v kadeřnickém salonu, srst se nesmí barvit, odbarvovat nebo stříhat.

„Asi dva týdny před výstavou začneme s chystáním. To zahrnuje koupel, česání, stříhání drápů,“ potvrzuje Elzbieta Starnicka, která přijela se svým krátkosrstým britským kocourem Dino z Polska.

Den D

Kočky ráno projdou veterinární přejímkou, poté jsou umístěny do klece se svým číslem. Po celou dobu výstavy odpočívají ve svých příbytcích, které jim chovatelé náležitě vyzdobí záclonkami, polštářkem, koberečkem, aby se mazlík cítil opravdu v pohodě. Protože nejen vzhled, ale i momentální nálada mohou ovlivnit výsledný dojem.

Někdy jsou prostě chlupaté dámy tak nervózní, že klidně po svých majitelích seknout drápem. To se zrovna stalo chovateli Pavlovi Žižkovi, který přijel i se svou kolegyní Andreou Ondrovou z východních Čech. Do Bojkovic přivezli tři Mainské mývalí krasavce. Chovatelství se Andrea věnuje zhruba sedm let.

„Za rok objedeme asi 10 výstav v republice i blízkém okolí. Tyhle tři jsou kočky dorost. Před výstavou je koupeme, vyfoukáme, ovšem ne každá je z toho nadšená,“ říká s úsměvem chovatelka.

Kritéria krásy

Kočka musí splňovat standart daného plemene. Když přijde na řadu, vyndá ji chovatel na stůl před porotce a ten hodnotí hlavu (její velikost, tvar), uši, oči, krk, tělo, nohy, srst (textura – krátká, hustá, plyšová) její strukturu (dlouhá, hustá, hedvábná) a v neposlední řadě její barvu. Prostě není jednoduché splnit všechna kritéria a stát se šampionem.

Ale pro návštěvníky, kterří na výstavu proudilo hned po jejím otevření, byla královnou každá. Hlavně děti mohly na kočkách oči nechat a kdyby bylo jen na nich, určitě by si odvezly alespoň jednu domů.