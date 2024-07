Letos je tomu 100 let, co Česká tisková kancelář (ČTK) začala produkovat fotozpravodajství vlastními silami. Při té příležitosti zahájila na Palackého náměstí v Uherském Hradišti výstavu velkoformátových fotografií z archívu ČTK s názvem 100kamžiků.

Je to už posedmé, co ČTK podobnou výstavu připravila. Její autoři vybrali klíčové okamžiky uplynulých sto let z více než šesti milionů snímků v archivu ČTK, které její fotoreportéři pořídili.

„Výstava dokumentuje, jak důležitá je agenturní žurnalistika a jak důležitá je osobní účast našich kolegů v té stoleté historii a zvlášť v této době, kdy se vyrojilo tolik dezinformací a fake news, kdy za pomoci umělé inteligence můžete stvořit takřka cokoliv. Na těch fotografiích vidíte, jak je důvěryhodnost a ryzost zpravodajské fotografie nezastupitelná,“ řekl v úterý 30. července při vernisáži v Uherském Hradišti generální ředitel ČTK Jaroslav Kábele.

Společenské dění, historické okamžiky i sport

Starosta města Stanislav Blaha popřál všem, kteří se u expozice zastaví a prohlédnou si ji, aby na ní našli něco zajímavého.

Snímky jsou podle ČTK zaměřené na společenské dění, historické okamžiky i na sport. Výstava též představuje výrazné osobnosti z týmu fotoreportérů a fotoreportérek ČTK. Jde o držitele národních a mezinárodních cen nebo autory snímků, které patří do zlatého fondu české fotožurnalistiky.

Celkem 167 snímků na 20 oboustranných panelech bude možné zhlédnout na uherskohradišťském Palackého náměstí do konce září.

