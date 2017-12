Vysoké nájmy trápí tělesně postižené v Hradišti

Velký problém sužuje už několik let okresní organizaci Svazu tělesně postižených (STP) v Uherském Hradišti. Jeho členové se totiž nemají kde scházet, neboť jim město neúměrně zvedlo nájem. V jiných obcích je přitom běžné, že obecní úřady tělesně postiženým poskytují prostory zdarma.

Klienti denního stacionáře Cesta. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

„Po rekonstrukci domu s obry na rohu Palackého náměstí, kde jsme se dříve zhruba dvakrát týdně scházeli, nám město mnohonásobně zvedlo nájem, měli bychom platit pět set korun za hodinu, což jsou pro nás obrovské peníze,“ postěžoval si Josef Balíček, předseda hradišťské okresní organizace STP.

Zdůraznil, že na rozdíl od jiných neziskových organizací neberou jeho představitelé žádné odměny a svou práci vykonávají zdarma ve volném čase.

Město se ale odvolává na nastavená pravidla. „Výjimky z úhrady pronájmu město neposkytuje. Zasedací místnost si běžně pronajímají i jiné neziskové organizace, které pronájem hradí,“ tlumočil stanovisko představitelů města mluvčí Jan Pášma.

Cena pronájmu zasedací místnosti v budově č. p. 293 navíc podle něj pro nevýdělečné organizace a politické strany činí 300 korun za každou započatou hodinu, před rekonstrukcí budovy byla cena poloviční.

Josef Balíček ovšem poukázal na to, že místní organizace STP na Velehradě, v Kunovicích, Starém Městě a Ostrožské Nové Vsi nemusí za poskytnuté prostory platit ani korunu.

To potvrdila starostka Kunovic Ivana Majíčková. „Všem spolkům bez rozdílu u nás dáváme prostory do výpůjčky zdarma. Bereme to jako podporu spolkového života ve městě,“ vysvětlila Ivana Majíčková.

Okresního předsedu tělesně postižených rovněž trápí neúměrně vysoký nájem v hradišťském Klubu kultury, kde jednou ročně pořádají výroční schůzi. „Za tři hodiny platíme osm tisíc korun. V Hradišti chybí představitelům města sociální cítění,“ povzdechl si Josef Balíček.

Podle mluvčího radnice ale i zde postupuje Klub kultury dle schváleného ceníku určeného pro neziskový sektor. „Rádi bychom vyšli vstříc, nicméně zvýhodnění jednoho subjektu oproti ostatním možné není,“ uvedl Jan Pášma.

V Kunovicích je to opět jinak. „U nás mají tělesně postižení třikrát do roka velké setkání ve sportovní hale a i tu mají zdarma,“ řekla Ivana Majíčková.

I v Uherském Hradišti by se však v tomto případě mohlo najít řešení. Pokud by podle Jana Pášmy někdo z nájemců požadoval kompenzaci výdajů, je možné využít vyhlášených dotačních programů v tomto případě sociální pomoci a prevence. „A pokud by účel využití nebyl s žádným z vyhlášených programů shodný, je možné podat individuální žádost o dotaci,“ nabídl mluvčí města možnosti.

Okresní organizace Svazu tělesně postižených v ČR Uherské Hradiště zastřešuje 1250 členů s různým tělesným a zdravotním postižením včetně seniorů, vozíčkářů a dětí. Pro členy zajišťuje rekondiční pobyty, poznávací zájezdy, výstavy, přednášky či kurzy.