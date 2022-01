„Vysílat začal vysílač v prosinci 1951 výkonem 2×200 kW na kmitočtu 272 kHz. Po rozsáhlé rekonstrukci v letech 1975–1978 už pracoval s výkonem 1500 kW. V roce 1989 byl vysílací kmitočet přeladěn na dosavadních 270 KHz. Od roku 1990 do loňska vysílač šířil stanici Českého rozhlasu Radiožurnál,“ uvedla mluvčí společnosti České radiokomunikace Anna Tůmová.

Z důvodů rozdělení Československa a energetické náročnosti vysílače došlo v roce 1994 nejprve k omezení výkonu na polovinu, kdy se ve vysílání oba vysílače po týdnu střídaly. K dalšímu snížení příkonu posloužila i inovace hlavního usměrňovače.

Netradiční maják se tyčí na návrší nad řekou Moravou v Uherském Ostrohu

„Od ledna 2002 byl výkon snížen na 650 kW, což byl pro instalovanou technologii ten nejnižší možný. Už tehdy se z ekonomických důvodů uvažovalo o vypnutí. To však bylo odvráceno roku 2014 instalací moderního vysílače o výkonu 50 kW. Definitivní konec nastal 31. prosince 2021,“ upřesnila Tůmová.

V minulosti putoval signál až na Madagaskar

Hlavním cílem vysílače v Topolné bylo pokrýt signálem celé území tehdejšího Československa od západu až k východu.„V minulosti bylo možné signál z tohoto vysílače zachytit i v zemích jako je Čína, Madagaskar, Japonsko či Indie. V dnešní době po setmění, kdy se dlouhé vlny šíří nejlépe, byl signál zachytitelný ve velké části Evropy,“ dodala Anna Tůmová.

VIDEO: Tříkrálový průvod s koňmi i velbloudem křižoval Uherským Hradištěm

Český rozhlas naladíte dál

Stanice Českého rozhlasu však zůstávají dál dostupné v analogovém vysílání na běžných přijímačích na takzvaných velmi krátkých vlnách, tedy v pásmu FM.

„Posluchači si beze změny naladí celoplošné stanice. Dostupnost regionálních stanic, které poslouchají většinou senioři a nejvěrnější rozhlasoví posluchači, se nijak nemění,“ prozradila vedoucí Českého rozhlasu Zlín Markéta Janíková. Rozhlas je podle ní možné poslouchat i prostřednictvím televizoru, set-top-boxu, na počítači, notebooku, tabletu nebo chytrém telefonu.

Budoucnost?

Zatím není jasné, jaká budoucnost vysílací věže a areál kolem nich čeká.

„Společnost České radiokomunikace stále jedná o dalším možném využití objektu. Zatím ještě nemá finální rozhodnutí,“ sdělila Anna Tůmová.

K případnému využití vysílače se vyjádřil starosta Topolné Ladislav Botek. „Aktuálně si nedovedu představit, jak by obec vysílač a objekty s ním související využila. Koneckonců jí to zatím ani nebylo nabídnuto. Snad by se z toho mohla stát například technická památka. Nicméně místním, kteří u vysílačů vyrostli, pracovali tam nebo je třeba jako vojáci hlídali, určitě bude tato dominanta chybět, bude-li nakonec rozhodnuto o její likvidaci,“ uzavřel starosta.

Parametry

Vysílač Topolná, vysílal program ČRo Radiožurnál, v provozu byl od roku 1952 do roku 2022, max. výkon 650 kW, Kmitočet 270kHz, Aktuální výkon 50 kW, výška stožárů 270 metrů