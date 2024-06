Už za měsíc, 26. července, začne 50. ročník festivalu Letní filmová škola Uherské Hradiště. Jeho výroční ceny udělí jeho pořadatel Asociace českých filmových klubů Jiřímu Suchému a Janu Kačerovi in memoriam. Do Uherského Hradiště se vrátí oceňovaní zahraniční režiséři, kteří Filmovku navštívili v uplynulých letech – Fridrik Thór Fridriksson, Mohsen Makhmalbaf či Sean Ellis. Festival zakončí v předpremiéře snímek Vlny režiséra Jiřího Mádla.

„Padesát… to už je důvod k oslavě, úctě i rekapitulaci. Filmovka se dostala do let moudré dámy, která si už prostě umí vybírat to nejlepší ze všech oblastí. A přesně takový bude i letošní slavnostní ročník. Pro diváky letos vylepšíme komunikaci systému vpouštění do sálů, nasadili jsme více repríz, navýšili počet sálů a ve čtvrtek místo dvou sálů budeme promítat celkem ve čtyřech, takže věříme, že se to vše odrazí na zvýšení diváckého komfortu,“ zve ředitelka Letní filmové školy Radana Korená.



Jiří Suchý - ilustrační foto.Zdroj: Miroslav PotykaUherskohradišťský starosta Stanislav Blaha přiznává, jak je hrdý na to, že se právě Uherské Hradiště stalo domovem Letní filmové školy, která se během půlstoletí vyvinula v jedno z nejprestižnějších filmových setkání v naší zemi. „I já mám už od mládí Letní filmovou školu hluboko ve svém srdci. Není totiž zdaleka jen o filmu, ale také o dlouhých letních večerech, pohodové, uvolněné atmosféře a setkávání s úžasnými lidmi, kteří k nám každoročně přijíždějí. Filmovka je fenomén, který každé léto vdechuje do srdce Slovácka život a dělá Uherskému Hradišti vynikající jméno nejen u nás, ale i ve světě,“ řekl Stanislav Blaha.

LFŠ oslaví půlstoletí novinkami. Přibude sál a zvýší se počet projekcí i repríz

Mádlovy Vlny zakončí 50. ročník festivalu

Jan Kačer - ilustrační fotoZdroj: Václav PetákLetní filmovou školu tradičně zahajují a zakončují předpremiéry očekávaných českých novinek s tvůrčími delegacemi. Zakončovacím filmem budou letos Vlny Jiřího Mádla vyprávějící příběhy novinářů Československého rozhlasu. „Chtěli jsme jubilejní Filmovku končit opravdu emočně silným filmem a tím Vlny rozhodně jsou. Navíc je to film až bolavě aktuální, jakkoliv se odehrává v letech 1967 až 1968. Demokracie a svobodná média pořád nejsou samozřejmou věcí, bohužel," řekl k výběru dramaturg Jaroslav Sedláček.

„Jsem rád, že letos zakončíme LFŠ. Doufám, že se film Hradišťákům bude líbit a pak půjdou do ulic a všude to rozkecaj!” těší se na zakončení Letní filmové školy režisér Jiří Mádl, který film v Uherském Hradišti osobně uvede. Do běžné kinodistribuce Vlny dorazí 15. srpna.

