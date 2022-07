Živel byl nekompromisní. I Hradiště skončilo před 25 lety pod vodou

Černým písmem se do historie Uherského Hradiště zapsal pátek 11. července 1997. Ten den, kolem deváté ráno, vtrhl do ulic města vodní živel. Způsob a rozsah, jakým se to stalo, mu daly přídomek více než stoletá voda.

Povodeň v červenci 1997 v Uherském Hradišti. Masarykovo náměstí. | Foto: DENÍK/Milena Marešová