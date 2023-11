Lidé v krojích, hasiči v uniformách, mši sloužící olomoucký biskup Josef Nuzík původem z nedalekého Strání, místní dechovka, vdolečky, hromady nasmažených řízků a další občerstvení. Tak vypadala v neděli 5. listopadu dopoledne bohoslužba k příležitosti 150 let od požehnání kostela sv. Filipa a Jakuba v Dolním Němčí s následnou slavností na prostranství před ním, které se účastnily stovky Dolněmčanů.

Oslava 150 let požehnání kostela v Dolním Němčí | Video: Pavel Bohun

Slavnostní mši celebroval administrátor olomoucké arcidiecéze biskup Josef Nuzík, rodák ze Strání, který svoji náklonnost k rodnému kraji dával najevo v průběhu svého kázání. „Věž zdejšího kostela je vysoká 39 metrů, o dva metry vyšší než na Strání. Ale určitě se tam na vás kvůli tomu nezlobí,“ řekl biskup v souvislosti s parametry chrámu, za pobaveného smíchu přítomných. Vzápětí však už mimo jiné zcela vážně poznamenal, že kostel je historická stavba, na jejímž stavu se v průběhu času podílejí věřící, ale také je to místo, které je otevřeno všem.

S Josefem Nuzíkem sloužil bohoslužbu místní farář Jiří Luňák. Biskupa spolu s ním přivítal starosta obce František Hajdůch, který připomněl, že kromě výročí 150 let od požehnání místního kostela letos Dolní Němčí slavilo 100 let od prvních dožínek, 90 let od založení místního fotbalového klubu, půlstoletí od otevření areálu současné Základní školy a Základní umělecké školy a pět roků od zisku celorepublikového titulu Vesnice roku.

Slavnost po mši pokračovala před kostelem občerstvením pro všechny účastníky bohoslužby. O hudební kulisu se starala dechová hudba Dolněmčanka.

