Uherské Hradiště – Keramička Eva Víchová zasvěcovala do tajů výroby modelovaných keramických výrobků děti i dospělé, kteří přišli v sobotu do Slováckého muzea v Uherském Hradišti na druhý program z cyklu Tvoříme v muzeu, který nesl název Hrnčíři, to sú páni.

Když se pod rukama Evy Víchové rodí z hlíny krása. | Foto: DENÍK/Zdeněk Skalička

Související článek Keramici ve Slováckém muzeu roztočili hrnčířský kruh Zatímco na vířivém hrnčířském kruhu povstávaly pod rukama účastníků workshopu z kusů hlíny beztvaré prapodoby nejrůznějších váziček, Eva Víchová tvořila s dětmi modelované keramické výrobky. „Já na hrnčířském kruhu točit neumím, ačkoliv jsem se keramičkou vyučila v Lidové tvorbě Tupesy, kde jsem také pracovala. Točit na kruhu tam naučili jenom někoho. Možná proto, aby zaměstnanci keramičky neuměli všechno. Já tam byla malérečkou různých ornamentů a květin, které pak rozkvétaly v žáru ohně,“ svěřuje se Eva Víchová. Když se na počátku devadesátých let začal provoz tupeské keramičky Lidové tvorby pomalu rozpadat, pustila se s manželem sochařem do výroby sádrových forem na lité keramické výrobky. „Už devatenáct let se orientuji na modelované keramické výrobky, někdy i na lité zboží. Keramiku, kterou vyrobím, si musím sama prodat. Protože je na Slovácku keramiků hodně, jsou s odbytem výrobků z hlíny problémy,“ stýská si Víchová. Netají se tím, že na počátku toho, kdy se začne rodit keramická krása, je vždy hlína. Různá. Někdy bílá, jindy žlutá nebo také červená. I jména má rozličná. „Dnes tu mám na tvoření točírenskou keramickou hlínu z Jaroměře. Kluci a holky si z ní vyváleli pláty, které ozdobili a stáčeli do tvaru vázičky, jiní zase tvořili zvířátka. Bylo to pro ně snazší než točení na kruhu,“ připouští keramička. Jedním dechem dodává, že výrobky z keramické hlíny se nechají pět dnů sušit, a pak půjdou na jeden výpal do pece vydávající teplotu 980 stupňů Celsia. Teprve pak si budou moci malí tvořitelé tu svoji keramiku odnést domů. „V rámci cyklu sobotních programů Tvoříme v muzeu připravuje naše etnografické oddělení na sobotu 4. června téma Dráteníčku, draťatý. Bude vedeno lektory Jaroslavem a Renatou Crlovými z Buchlovic, kteří se zaměří na drátování jemné kameniny,“ zve na další tvoření ve Slováckém muzeu vedoucí jeho etnografického oddělení Romana Habartová. Dodává, že zhotovování jemného drátovaného šperku tu bude o první červnové sobotě vyučovat hradišťská lektorka Jana Kocábová.

Autor: Zdeněk Skalička