Jedním z nejpopulárnějších přírodních koupališť na Ostrožsku je Albatros v Ostrožské Nové Vsi. Tam si o nadcházejícím víkendu zájemci užijí koupání od 10 do 19 hodin.

„Přímo u koupaliště je parkoviště pro 300 aut. V areálu je pak k dispozici několik bufetů i možnost půjčit si loďky nebo šlapadla,“ řekl Deníku provozovatel koupaliště Lukáš Sedlář.

Aquapark Uherské Hradiště

Kvůli tropickým teplotám už od čtvrtka 17. června otevřeli venkovní koupaliště v Aquaparku Uherském Hradišti. Netradičně v sobotu a v neděli od 9 do 19 hodin. Podle mluvčí aquaparku Ladislavy Vydlákové to pak bude od pondělí v čase od 11 do 19 hodin.

„Lidé jen musejí sledovat zaplněnost areálu na našem webu. Povoleno máme padesát procent kapacity, což je necelá tisícovka návštěvníků. Od prvního července se však množství lidí zvýší na 75 procent, tedy 1500 lidí,“ prozradila Ladislava Vydláková.

Kúpelky Uherský Brod

Otevřeno má také venkovní koupaliště CPA Delfín v Uherském Brodě. Tam se letos návštěvníci mohou okoupat naposled, protože se vedle tamního akvaparku staví nové venkovní koupaliště. V červnu tam mají otevřeno denně od 10 do 19.30 hodin.

Pozor na pravidla

Pro návštěvu koupaliště platí i hygienická omezení. Je nutné mít u sebe potvrzení o testu (z odběrového místa, ze zaměstnání, ze školy). Stačí i samotest nebo čestné prohlášení. Případně je možné se prokázat certifikátem o očkování nebo potvrzením o maximálně 180 dnech od prodělané nemoci covid-19.