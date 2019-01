O svátcích klidu a pohody, jak si často lidé rádi představují období Vánoc, letos rozhodně nemůžou mluvit v Nivnici. Pod stromek tam totiž vedení obce, ale i žáci místní základní školy dostali vytopené prostory šaten.

Kvůli vytopeným šatnám na Základní škole v Nivnici museli dělníci rozvrtat část záchodů a podlahy na chodbě. Opravy by se měly protáhnout do konce ledna. | Foto: Miroslav Vykydal

Prasklé potrubí na několika místech, ale i nedostatečně řešenou kanalizaci z devadesátých let budou dělníci opravovat minimálně do konce ledna.

„Stále kopeme do betonu a hledáme všechny problémy, které by starší rozvody vody mohly mít. Je třeba spravit celou kanalizaci, která se pravděpodobně pohnula. Pro jistotu navíc chceme vybudovat jímku, do které se bude hromadit případná spodní voda,“ upřesnil starosta Nivnice Miroslav Vykydal.

Neplánovaná investice vyjde obec na částku mezi 200 až 300 tisíci korunami.

„Když už jsme v tom tak rovnou uděláme nové obklady sociálek a opravíme také záchody,“ dodal Miroslav Vykydal.

K omezení výuky vzhledem k tomu, že se nejedná o učební prostory, nedošlo a do konce prací se ani neplánuje.