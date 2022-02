Jeho místo zaujme 61letá Milena Marečková, která 29 let působila ve funkci ředitelky Domova pro osoby se zdravotním postižením Vincentinum na Velehradě, odkud ji vedení Zlínského kraje před rokem a půl odvolalo pro nadbytečnost v rámci reorganizace.

Kádrová změna se tehdy neobešla bez protestů vůči krajskému postupu, kdy se za Milenu Marečkovou postavily některé veřejně známé osobnosti. Jedněmi z nich byli Barbora Černošková a její kolega Filip Tomsa, kteří po emotivním prohlášení namířeném proti tehdejšímu krajskému vedení v čele s Jiřím Čunkem odmítli na Velehradě moderovat Večer lidí dobré vůle.

„Petr Houšť odchází do penze, na pozici bylo vyhlášeno výběrové řízení a v něm zvítězila Milena Marečková. Jde o standardní postup při obsazení uvolněné pozice,“ uvedl mluvčí Arcibiskupství olomouckého Jiří Gračka.

Petru Houšťovi vychází hranice odchodu do důchodu 14. dubna a v Charitě končí ke 30. dubnu.

„Zřizovatel si místo mě vybral bývalou ředitelku velehradského Vincentyna Milenu Marečkovou. Já to respektuji. Zřizovatel má právo vybrat si ředitele dle vlastního uvážení. Čekám na pokyn k zahájení procesu předávání funkce. Chci odejít s čistým štítem. Paní Marečkové přeji, aby se jí v práci dařilo, aby Charitu posunovala tím správným způsobem a směrem, a ať se pod jejím vedením Charita Uherský Brod i nadále rozvíjí a její zaměstnanci ať jsou na svou organizaci hrdí a nakonec i spokojeni, včetně klientů,“ řekl Deníku Petr Houšť.

Ten je přesvědčen, že organizace s 220 zaměstnanci, kterou 15 let pomáhal budovat, je nastavena dobře.

„Hodně nových služeb se za mého působení podařilo nastartovat, zřídit, provozovat, vybavit. Máme nové komunitní centrum. Ten kdo přebere vedení Charity Uherský Brod, dostane Charitu v perfektním stavu. Dokázal jsem to také díky kvalitním, spolehlivým, pracovitým a oddaným spolupracovníkům, srdcařům. Sám voják v poli může mít vizí milion ale nemá s kým je realizovat. Poděkovat na dálku musím také celé řadě starostů obcí i kněžím v děkanátu, za výbornou spolupráci,“ doplnil Petr Houšť.

Přestože by se mohl věnovat jen rodině, dechovce a pěveckému sboru ve svém bydlišti ve Strání, nechce zůstat doma v bačkorách. Má například nabídku jít učit na UTB ve Zlíně, což by se mu zamlouvalo, protože už na jedné škole učil.

„Nechám tomu ale volný průběh a nechci to hrotit,“ tvrdí.

Nově nastupující ředitelka Charity Uherský Brod přiznala, že plán a vizi má, ale zatím považuje za předčasné to zveřejňovat.

„Byla jsem úspěšná ve výběrovém řízení, ale jmenovaná jsem zatím nebyla, takže se nemám právo vyjadřovat k podrobnostem. Myslím si, že mám co nabídnout, proto když se tato příležitost naskytla, tak ji vidím jako výzvu k navázání na to dobré, co tam můj předchůdce udělal, protože uherskobrodská Charita je ve velmi dobré kondici, i jako výzvu k rozvinutí její činnosti a posunutí jí v některých oblastech dál,“ naznačuje Milena Marečková.