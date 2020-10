Nový koronavirus a mnohá opatření proti němu výrazně promluvily do tradičních oslav rybářského cechu. Milovníci specialit a doprovodného programu výlovů rybníků tak letos zřejmě přijdou u některých z nich zkrátka. Například každoroční výlov přehrady Blatnička se konat bude, byť v jiné podobě, než na jakou jsou návštěvníci zvyklí z minulých letech. Tedy se zvýšenými bezpečnostními opatřeními i s početnými nádobami s desinfekcí.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Pavel Sonnek

„Kvůli výlovu právě jednáme s hygieniky o rozsahu, který budeme muset zvolit. Akci každopádně připravujeme, 24. října bude přehrada vypuštěna a dojde ke slovení ryb, v neděli 25. října pak dolovení ryb,“ řekl majitel rybářství Josef Minařík s tím, že minimálně s prodejem živých ryb počítají až do vyprodání zásob, tedy i v následujících dnech, 26. a 27. října od 14 do 16.30 hodin, a 28. října od 9 do 16 hodin.