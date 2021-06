Vylákali po stíhaném podnikateli miliony, vymysleli si styky se soudci

Až deset let vězení hrozí trojici obžalovaných mužů za zločin podvod, při kterém si měli přijít nejméně na deset milionů korun. Ty jim měl vyplatit podnikatel Jaroslav Novotný z Kunovic na Slovácku za to, že pro něj a jeho manželku zajistí, aby jejich trestní stíhání v případu únosu a vydírání Pavla B. „dopadlo dobře“. Za to měl dohromady trojici podnikatel vyplatit 25 milionů korun.n.

Obžalovaný Vojtěch Novák. | Foto: Deník/Jana Vozárová

Podle obžaloby měli Patrik Kalous, Vojtěch Novák a Stanislav Netopil v období od roku 2017 do loňského roku spolupracovat na tom, aby jim stíhaný podnikatel uvěřil, že jsou toho schopni. Přesvědčovali jej, že mají kontakty mezi vlivnými lidmi, mimo jiné i soudci a státními zástupci. „Manželům Novotným tvrdili, že jsou schopni díky svým kontaktům s vlivnými lidmi, a za úplatu dvaceti pěti milionů korun ovlivnit uvedené probíhající trestní řízení v jejich prospěch," zaznělo v úterý mimo jiné z obžaloby. Později, kdy byli manželé Novotní odsouzeni krajským soudem ve Zlíně, slibovali jim, že mohu díky těmto kontaktům věc vrátit zpět na prvoinstanční soud. Tedy, že jejich styky jsou i na olomouckém vrchním soudu. S těmito úkony tak po podnikateli požadovali to, že z požadované částky musí předem uhradit deset milionů korun pro ovlivnění odvolacího řízení, a patnáct milionů korun poté, až by obdobným způsobem ovlivnili opětovné řízení před prvoinstančním soudem. „Všichni obvinění jednali pouze v úmyslu přímém se neoprávněné obohatit a to ve výši velkého rozsahu, i když si byli vědomi toho, že slibům vůči Jaroslavu Novotnému nejsou schopni dostát a nemohou je splnit," přednesl mimo jiné v obžalobě státní zástupce. Podle něj tak trojice mužů uváděné postavení stále před trestně stíhaným podnikatelem předstírala, i když jim byla skutečně vyplacena částka deseti milionů korun, kterou použili pro svoji potřebu. Kdo vinu doznal a kdo popřel? Dva z obžalovaných, Patrik Kalous a Stanislav Netopil u soudu svou vinu doznali v plném rozsahu. „Prohlašuji, že jsem vinen ve všech bodech obžaloby, souhlasím s obsahem činu jak je v ní popsán a souhlasím s ní," uvedl před soudem Kalous. Nezvykle podobně souhlasil i další z obžalovaných Stanislav Netopil, právník. „Nechtěli jsme "očesat" pana Novotného a nepomoci mu. To se vše tak jen vyvinulo, byli jsme si vědomi, že mu něco slibujeme. Postupně jsem do té věci zabředával a skončil jsem jak jsem skončil - tady. Lhal jsem jak Novotnému, tak Kalousovi. Sliboval jsem, že mám vliv na soudce, ale neměl jsem ho," přiznal před soudem obžalovaný Netopil. V rámci probíhajícího hlavního líčení nebude tak pro soud důkazní situace složitá. V případě třetího obžalovaného Vojtěcha Nováka tak možná soud vyhoví návrhu jeho obhájce a případ vyloučí k samostatnému projednání. Jako jediný z trojice svou vinu popřel. Soud mu klade za vinu, že ovlivňoval přísedícího krajského soudu ve Zlíně (příbuzného), aby mu sděloval informace z porad senátu v kauze Novotných. I tyto skutečnosti ale obžalovaný odmítl. „Jen mi sdělil veřejně dostupné informace, jako například termíny hlavních líčení a svůj názor na věc," bránil se obžalovaný.Zda bude jeho případ vyloučen zatím není jasné, hlavní líčení pokračuje 12. srpna a budou prováděny výslechy svědků. Na řadu mají přijít i znalci. Kauza únosu Pavla B. ze Slovácka Příběh, který si nezadá s těmi, které se odehrávají v akčních filmech, a který soud nazval že má rysy mafiánských praktik, se měl odehrát mezi obcemi Prakšice a Drslavice na Slovácku 7. října 2014. A důvod? Stamiliony korun a spor mezi společníky o ně.Únos, vydírání se zbraní, násilí. Tak to podle obžaloby vypadalo 7. října 2014. Dva podnikatelé společníci, si měli tímto způsobem vyřizovat účty. Obžalovaný Jaroslav Novotný měl společně se svou manželkou Jarmilou nechat unést sedmačtyřicetiletého Pavla B. a dovézt do jejich domu, kde uneseného podnikatele měli pod pohrůžkou použití zbraně a injekční stříkačky s neznámou látkou donutit podepsat dokumenty, které pro Jaroslava Novotného znamenaly volnou cestu ke 370 milionům korun. Obžalovaní však svou vinu u soudu popřeli a stále popírají. Podle nich si vše poškozený Pavel B. vymyslel, aby to byl právě on, kdo se nemusí dělit o výnosy ze společného podnikání.Kromě manželů Novotných byli v kauze obžalováni ještě tři údajní komplici manželské dvojice. Slováci Róbert Sádecký, Artur Žilin a Matěj Janečka. Obžaloba skupinku viní, že poškozeného měli zajmout na vedlejší silnici mezi Drslavicemi a Prakšicemi. „Z vozidla vyskočili tři maskovaní muži v policejních uniformách, nasadili mu kuklu a odvezli do domu manželů, kde mu jeden z únosců držel pistoli u hlavy a další injekční stříkačku s neznámou látkou u krku. Tím ho donutili podepsat listiny, kde se zavázal ke splacení dluhu 370 milionů," zaznělo mimo jiné v obžalobě. Soud v roce 2018 potrestal manžele osmiletým vězením, dva z únosců si vyslechli sedmileté tresty. Při druhém projednání u krajského soudu ve Zlíně, byli Slováci zproštěni viny. Jaroslav Novotný dostal nepodmíněný trest sedm let vězení, jeho žena čtyři roky nepodmíněně.Případem se nyní po odvolání obžalovaných bude podruhé zabývat Vrchní soud Olomouc.