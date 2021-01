Ve fázi územního rozhodnutí se nachází projekt modernizace spalovny nemocničního odpadu v Uherskohradišťské nemocnici, jenž od samého začátku poutá pozornost veřejnosti. Lidé se u něj vyjadřují k celé řadě aspektů, které by mohly mít negativní vliv na život obyvatel tamního sídliště Štěpnice.

Modernizace spalovny nebezpečných odpadů v Uherskohradišťské nemocnici. Interiér současné spalovny, která funguje už 24 let. | Foto: Deník / Pavel Bohun

„Město Uherské Hradiště, které je účastníkem řízení a má možnosti celou věc zásadně ovlivnit, nedělá vůbec nic. Úředníci si po pilátovsku umývají ruce a i z hradišťské radnice už několikrát v médiích zaznělo, že je to všechno v pořádku, a tak bezpečné, že se nemusí nikdo ničeho bát. A to že to má být na okraji sídliště je jim úplně jedno. Ale nám to jedno není,“ poznamenal Jan Zapletal, zastupitel za uskupení Nestraníci pro Hradiště.