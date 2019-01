Uherské Hradiště – Ještě poslední dozvuky nedávných Vánoc můžeme registrovat v těchto dnech v Uherském Hradišti. Právě včerejší den měl být tím posledním, kdy do ulic města cíleně vyrazili pracovníci společnosti HRATES, aby sesbírali vyhozené vánoční stromky.

Jeden z vyhozených vánočních stromků čekal na své odvezení několik dní také na pěší zóně v Havlíčkově ulici v centru Hradiště. | Foto: DENÍK/Jiří Kordovaník

„Většinou s jejich sběrem končíme po prvním únorovém týdnu. Dnešek by tak měl být posledním dnem, kdy je plošně sbíráme. Ovšem není vyloučeno, že charakter počasí nám nedovolí projet všechny lokality a budeme to muset dokončit až další den," sdělil v pondělí 9. února mistr údržby zeleně ve společnosti HRATES Jozef Holokáč. Uvedl rovněž, že letošní rok se žádným způsobem nevymyká běžnému průměru počtu sesbíraných vánočních stromků z minulých let. Zatímco v roce 2014 se jich jeho kolegům podařilo sesbírat 43 plných vleček, i letos se toto číslo pohybuje kolem čtyř desítek vleček. Osud jehličnanů nakonec zpečetí oheň, v jehož plamenech se stromky z hradišťských ulic zlikvidují. Nicméně hlavu si nemusí lámat ani ti, kterým případně vánoční stromek stále ještě zdobí domov. „Pokud se někdo chce zbavovat stromku až v dalších dnech, může jej ponechat u kontejnerů a my se o jeho odvoz příležitostně postaráme," poznamenal Jozef Holokáč.

Jaké množství vyhozených vánočních stromků se v minulosti odvezlo z ulic Uherského Hradiště: 2014 – 43 vleček; 2013 – 41 vleček