Bzenec, Moravský Písek – Bylo jich celkem devět. Pět z nich už nový domov našlo. Čtyři ještě čekají, až si pro ně přijde někdo, kdo je bude mít rád víc než ten, kdo se jich od konce listopadu začal zbavovat.

Čtyři štěňata hledají pány. | Foto: archiv útulku Bzenec

K pracovníkům bzeneckého útulku pro psy a kočky se během jednoho měsíce dostalo devět malých nalezenců, pravděpodobně kříženců německého ovčáka.

„První tři štěňata, která měla asi tak sedm týdnů, se našla u cesty v Moravském Písku na kolonii v polovině listopadu. O den později se objevila dvě štěňata na kynologickém cvičišti ve Bzenci. Bylo mi hned jasné, že jde o ten samý vrh, protože štěňata byla stejně velká a měla stejnou masku,“ vzpomíná na setkání s prvními nalezenci Radka Hájková z bzeneckého útulku pro psy a kočky.

Už tenkrát se jeho zaměstnanci snažili zjistit, odkud se štěňata vzala. „Vyvěsili jsme na nástěnce, jestli někdo neví, čí štěňata jsou, ale nedopátrali jsme se,“ říká Hájková a dodává, že člověk, který se malých pejsků a fenek zbavil, se podle zákona dopustil trestného činu. „Je to porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání. Opuštění zvířete se totiž jako týrání klasifikuje,“ vysvětlila pracovnice bzeneckého útulku.

Od doby, kdy se první štěňata objevila, uplynulo tři a půl týdne a zaměstnanci píseckého Unikovu našli další dvě štěňata. Dva dny nato se objevili ještě dva sourozenci, opět ve škarpě u cesty. „Během měsíce se k nám tak dostalo celkem devět štěňat. Myšlenky člověka, který se jich chtěl zbavit, nechápu. Vypadá to ale, že je postupně rozvážel. Co s nimi dělal během toho měsíce, opravdu nevím,“ uvedla Hájková a doplnila, že pěti dárečkům už se podařilo najít nový domov.

Čtyři štěňata ještě na páníčky, kteří je budou mít rádi, čekají. Zatím se jim daří dobře, i když některá z nich přišla do útulku hodně podvyživená. „Teď mají tak pět kilo. Zatím jsme je jen odčervili. Naočkovat je nemůžeme, protože mohou mít různé zažívací problémy. Tím, jak štěňata prochladla, mohou mít zánět střevní sliznice. Kvůli tomu mají průjmy a dostávají antibiotika. Jinak ale nevypadají, že by měla nějaké závažné problémy,“ uvedla Hájková, která odhadla, že by tři fenečky a jeden pejsek mohli mít v dospělosti mezi dvaceti a třiceti kilogramy.

„Kluk má delší vlnitější černé chlupy. Jinak jsou všichni hnědí a mají tmavou masku,“ popsala Hájková. Ti, kteří by chtěli dát nalezeným štěňátkům nový domov, mohou zavolat paní Bendové na telefonní číslo 736 773 074. Fotografie štěňat jsou k vidění i na webových stránkách útulku www.utulek-bzenec. estranky.cz.

Bzenecký útulek vznikl v roce 2006, kdy začínal jako útulek pro kočky. Od roku 2009 se nachází v areálu bzeneckých kasáren. Kromě provozování útulku nabízí i program kastrace koček. Pomoct ale může i lidem, kteří nemají na kastraci peníze.

„Chtěla bych vzkázat majiteli fenky, který štěňata rozvezl, že pokud potřebuje s kastrací pomoct, může se na nás obrátit. Je to určitě lepší, než aby se tu příští rok objevila další štěňata, kterým budeme muset hledat domov,“ uzavřela Hájková.