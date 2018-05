Vydařený den otevřených dveří v tupeské základní škole

Každý chodil do školy, ale ne každý, se do školy rád vrací. Přesto se to v Základní a mateřské škole Tupesy rok co rok pokoušejí změnit. Letos ten správný čas nastal o první květnové neděli, kdy byly pro veřejnost dveře školy otevřené dokořán.

„Naši žáci připravili pro všechny generace občanů jakýsi zážitkový den, jehož mottem bylo: Všemi smysly. Byl jsem mile překvapen, jak dnes žáci s lidmi hezky komunikovali, jak je dokázali ve svých třídách zaujmout, aby si z nich odnášeli ty nejhezčí zážitky,“ řekl s neskrývanou radostí ředitel školy Štěpán Kubiš, opouštějící osmou třídu. V ní měli návštěvníci plnit na šesti stanovištích úkoly podle hmatu, čichu, zraku a dalších smyslů. ČTĚTE TAKÉ: Hradišťský domov pro seniory má nové oddělení pro lidi s Alzheimerem „Když lidé na stanovištích splnili své úkoly, měli u stolku před třídou vyluštit tajenku. Ukrýval se v ní člověk,“ prozradil deváťák Filip Mrkva. V sousední sedmičce zase prováděla hosty Kristýnka Kočířová (13). „Návštěvníci dostali na oči škrabošku a podle různých předmětů a indicií určovali, v jaké místnosti se zrovna nacházejí. A nebylo to lehké,“ řekla upřímně školačka. ČTĚTE TAKÉ: Kam na prázdniny. K tetičce do Muzea keramiky v Tupesích Šestá třída učitelky Aleny Mackové se představila příběhem o dívce, která ohluchla v důsledku autonehody. Poté se v ní dospělí snažili určit časový úsek, podle chuti nějaké potraviny a nápoje, zvuky utajených hudebních nástrojů či teplotu vody. Prostě, každá třída školy bavila návštěvníky něčím zajímavým. ČTĚTE TAKÉ: Lavičky znovu vrátí besedování tetiček a strýců na Slovácko „Dnes se naplnil čas otevřených dveří v naší základní škole. Ta otevřela své brány a s radostí ji navštívilo několik generací lidí. S radostí a s hrdostí na své děti a vnuky, ale také s nostalgickou vzpomínkou na svá školní léta,“ okomentoval stručně tradiční akci tupeský starosta Oldřich Vávra. Podotkl, že jádro života a základ všech hodnot, na němž škola staví, však klíčí a kultivuje rodina. Vyjádřením radosti a vděčnosti maminkám a rodičům bylo právě nedělní odpoledne v přírodním amfiteátru Orlovna. ČTĚTE TAKÉ: Rozhlednu na Velkém Lopeníku odemkl Bílý Karpat Z jeho pódia gratulovali maminkám Koťátka a Kuřátka z mateřinky, žáci ZUŠ, dětský folklorní soubor Čutora a mužský pěvecký sbor Tupešané. Krev v žilách diváků rozpumpovaly mažoretky ze základní školy.

