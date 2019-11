Jedle z Podolí bude letos, coby vánoční strom, vévodit Masarykovu náměstí v Uherském Hradišti a čtenáři Slováckého deníku mají opět možnost vymyslet pro strom pojmenování.

Loňský vánoční strom na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti se jmenoval Světluška | Foto: Deník / Vojtěch Trubačík

„Do stojanu na náměstí bude osazena deset metrů vysoká jedle, která je tentokrát přespolní - rostla na soukromém pozemku v Podolí,“ prozradila Markéta Macháčková z uherskohradišťského Klubu kultury s tím, že nápady na jméno vánočního stromu lze zasílat na mail: machackova@kkuh.cz, a to do čtvrtka 28. listopadu do 12 hodin.