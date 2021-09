„S Uherskohradišťskou nemocnicí spolupracujeme skoro deset let, v minulém roce nebylo vzhledem k situaci možné uskutečnit osobní setkání, o to víc jsme se na malé pacienty těšili. Moc rádi se sem vracíme, na Moravě je krásně,“ s úsměvem sdělila Vendula Pizingerová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.