Vůně trávy posečené kosami provoněla v sobotu Babice

/FOTOGALERIE/ Parta folkloristicko-recesistického sdružení Baňa Babice si pozvala na třetí květnové sobotní ráno své přátele z mužského sboru Lajbl Kostelany nad Moravou a ze severomoravského řeckého Javorníka na 12. ročník sečení humna u zahrádkářského zařízení Krájanka.

Sekáči z Kostelan a Javorníka vzali už za kuropění kosy do aut a vydali se do Babic na Slovácku, aby tam v čase kosení luk ukázali své sekáčské umění. Obloha nad dědinou byla po nočním dešti zakaboněná šedočernými mraky, ale sekáči a pohrabovačky trávy na to nic nedbali.

„V plánu dnes bylo méně práce, ale víc povídání, mluvy o životě, lehké konverzace až meditace. V tomto duchu byla vlastně koncipována pozvánka na akci pro naše přátele,“ svěřila se Marie Šuranská, kronikářka babické Baně.

Ranní humno napříč provoněné kvetoucími kopretinami a trávami mělo svou vlastní poezii. Sekáčům stačilo ostří dobře nakutých kos přebrousit jemným brouskem a pak se pustili do práce. V řádcích pokosenou trávu folkloristky rozhodily do šířky hráběmi, aby malinko obeschla a pak ji na stavebních kolečkách odvezly do kontejneru, v němž byla tráva převezena od obecní kompostárny.

Od sečení trávy se nenechala odradit ani jediná žena, babická knihovnice Iva Bičanová, která po humně postupovala v řadě zkušených sekáčů - mužů. Podle nich je

tajemství sečení trávy skryté především v dobře nakuté a nabroušené kose, tak trochu o fyzičce, ale hlavně lehkém ovládání kosy.

I když v průběhu sobotního dopoledne se chvílemi mezi mraky prodraly sluneční paprsky, na mokré trávě se nedalo piknikovat ani příliš odpočívat. Baňáci však měli připravenu mokrou variantu.

Stůl prostřený nejrůznějšími dobrotami a pitím postavili na betonovou plochu před zahrádkářské zařízení Krájanka a u něj se vestoje nebo v sedě snídalo i svačilo.

„12. ročník babického kosení humen měl úžasnou atmosféru. Příští sobotu pořádáme u nás 11. ročník sečení pešuňkou aneb Kosení trávy na březích řeky Moravy,“ svěřil se Pavel Smělík, předseda kostelanského Lajblu.

Sobotní kosení babického humna bylo okořeněno vyhlašováním nejlepšího sekáče nebo sekáčky. Letos se jí stala kronikářka babické Baně Marie Šuranská.