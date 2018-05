Vstup do centrálního objektu hradišťské nemocnice se na čtvrt roku uzavře

/VIZUALIZACE/ Na tři měsíce bude uzavřený vstup do centrálního objektu Uherskohradišťské nemocnice. Měla by tam totiž vzniknout nová vstupní přístavba, chodit se tedy bude bočním vchodem.

Vizualizace rozšíření centrálního vstupu do nemocnice v Uherském HradištiFoto: archiv UHN

"Pro vyšší komfort a snazší průchodnost budovou vznikne prostor, kde bude pacientům k dispozici samostatné informační centrum, kavárna s posezením i sezonní venkovní zahrádkou a také dobře dostupné toalety,“ popsal Vladimír Kudr, provozně technický náměstek Uherskohradišťské nemocnice.

Stavební práce začnou v pondělí 4. června a dokončeny by měly být na začátku září.

„Po tuto dobu bude vstup do budovy možný pouze bočním vchodem vlevo a to ve směru od laboratoře biochemie. Příchozí do areálu nemocnice budou naváděni na obchůznou trasu pomocí informačních tabulí,“ doplnil Vladimír Kudr.

Práce přímo souvisí s blížícím se dokončením stavby interního pavilonu, který je umístěn za budovou centrálního objektu a měl by být dokončen letos na podzim.

Celkové náklady na vstupní přístavbu centrálního objektu dosáhnou výše 22 milionů korun.