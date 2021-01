Plno zakázek však ještě mají až do druhé půle měsíce února například v pálenicích v Hovězím, v Buchlovicích či v Novém Hrozenkově.

Destilace ovocných kvasů odstartovala loni v létě ve většině pěstitelských pálenic na Slovácku o měsíc později než roce 2019. Podle páleničářů byla na vině zejména neúroda meruněk.

Meruňky spálil mráz

„Jejich kvetení uspíšilo loni v březnu teplé počasí, ale na konci měsíce přišly dvě mrazivé noci s teplotami minus čtyři stupně, které květy meruněk doslova spálily. Už tehdy bylo jasné, že voňavých meruňkových pálenek bude pomálu. V naší pálenici jsme vypálili pouze 500 litrů meruňkového kvasu,“ smutnil šéf buchlovické pálenice Jan Stockmann.

K pálení mají v Buchlovicích ještě přihlášeno 25 tisíc litrů kvasu.

„Problémem třetí páleničářské sezony v Babicích bylo, že v obci nemohli najít člověka, který by lidem ovocné kvasy vypálil. Takže jsme se s Josefem Bednářem z Jalubí opět nechali přemluvit, abychom 207 lidem z obce a okolí do 9. ledna kvasy vypálili,“ poznamenal vedoucí palírny František Čevela z Huštěnovic.

Zájemce o pálení kvasů nemohli letos uspokojit v kudlovické pálenici.

„V obci ani v okolí se nám nepodařilo sehnat muže, třeba důchodce, který by měl zájem si přivydělat nějakou korunu pálením kvasů,“ přiznala starostka Kudlovic Renata Čechmánková.

Rekordní sezona

Díky výborné úrodě modrého ovoce zatím vypálili na 13 tisíc litrů absolutního alkoholu v Jalubí.

„Rekordní sezonu jsme v naší pálenici zaznamenali před 32 lety,“ zalovil v paměti vedoucí jalubské pálenice Jindřich Zapletal. Letošním hitem se podle něj kromě slivovic zdají být i hruškovice.

O den později než v Jalubí, tedy 29. srpna, začali proměňovat ovocné kvasy v pálenky v Kunovicích.

„Za sezonu, kterou jsme ukončili 11. ledna, jsme z ovocných kvasů vypálili přes 12 tisíc litrů absolutního lihu,“ svěřil se vedoucí kunovické pálenice Jiří Šácha.

Smutný byl z toho, že některé druhy švestek napadla tmavka švestková. Charakteristickým příznakem napadení byl masový opad plodů. Ty ukončily růst, předčasně se vybarvily do fialova, mumifikovaly a většinou opadaly.

V Boršicích mají hotovo

Konec pálení v minulém týdnu ohlásil majitel pálenice v Boršicích u Blatnice Zdeněk Halík.

„Kvasů jsem pálil zhruba o 70 procent víc než předloni. Postarala se o to relativně slušná úroda trnek. Durancií bylo naopak velmi málo, jejich úrodu totiž napadla tmavka švestková. Hodně vozili i jablečné kvasy. Celkově ale šlo o rok lehce průměrný,“ uvedl Zdeněk Halík.

Objednávky až do února

Na Valašsku doposud funguje například pěstitelská pálenice v Hovězí, kde podle tamního páleničáře Michala Kováře mají objednávky až do února.

„Vypadá to ale už na pozvolný dojezd. U nás tuto sezonu převažovaly kvasy z trnek, ostatního ovoce bylo minimum. Velmi okrajově jablka. Celkově však, oproti uplynulým třem letům, lze to množství označit za velmi nadprůměrné, i když se neurodilo všude stejně. Rozdíly byly v jednotlivých lokalitách docela velké. Jsme trochu severněji, než třeba Slovácko, a tak úrodu ovlivnily loňské podzimní deště. Kdo nesklidil do půli září, tak později už nic moc neměl. Chybějící podzimní slunce se podepsalo také na nižší cukernatosti ovoce,“ upřesnil Michal Kovář.

Téměř do konce února mají v plánu mít otevřeno v pěstitelské pálenici Vranča v Novém Hrozenkově.

Mnozí mají ještě nedokvašené kvasy

„Většinou nám sem vozí lidé kvasy z trnek. Mnozí mají doma ještě nedokvašené kvasy, které necháváme ještě pár dní dokvasit v teple. Jsou totiž z vysokou cukernatostí nad 10. Myslím si, že budeme fungovat do konce února. Máme volné kapacity. Loňská úroda od Nového Hrozenkova po Velké Karlovice byla slabá, trnek bylo málo, a když se nějaké dočkaly úrody, byly málo cukernaté,“ tvrdí novohrozenkovský páleničář Petr Vašek s tím, že ovoce mělo hodně vody a málo slunka. Celkově tam podle Vaška vypálili poloviční množství než v předchozí sezoně.

„Jedeme pozvolna, třeba dvakrát za týden, ale jedeme pořád,“ upřesnil Petr Vašek.