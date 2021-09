Při výbuchu prvního ze skladů v říjnu 2014 zemřeli dva lidé, druhý explodoval v prosinci téhož roku. Obě budovy si pronajímala ostravská firma Imex Group. V době explozí areál spravoval státní podnik Vojenský technický ústav. Důvodné podezření českých bezpečnostních složek, že do ničivého výbuchu muničního areálu byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby, vyvolalo letos na jaře diplomatickou roztržku s Ruskem.

Ve věci podle státního zastupitelství ještě nejsou hotové všechny vyžádané expertizy stop zajištěných na místě činu. "Je třeba zdůraznit, že tyto stopy nebylo možné zajistit a předložit ke zkoumání dříve, než na místě samém ukončila svoji činnost pyrotechnická služba Policie České republiky. V tento okamžik Krajské státní zastupitelství v Brně není schopno odhadnout, po jak dlouhou dobu bude prověřování této trestní věci ještě pokračovat, a ani to, jakým způsobem bude ukončeno," uvedl Malůš.

Deník N ve středu uvedl, že odpověď z Ruska už dorazila. "Žádost byla koncipována tak, že česká strana chtěla identifikovat a ztotožnit útočníky z řad GRU. A to včetně uvedení jejich adres. A světe div se, Rusko odpověď poslalo," napsal deník s odkazem na vysoce postavený zdroj obeznámený s vyšetřováním. V ruské odpovědi podle Deníku N stojí, že s ohledem na ochranu výsostných zájmů Ruské federace země právní pomoc vyřizovat nebude. Deník N cituje další nejmenovaný zdroj obeznámený s vyšetřováním, který ruskou odpověď hodnotí jako "svého druhu písemné doznání".

"Nadále je pracováno s prověřovací verzí dostatečně odůvodněného podezření, že výbuchy byly iniciovány nástražným zařízením, které do skladů umístily osoby pracující ve prospěch Ruské vojenské zpravodajské služby (GRU). Dosud je prováděno rozsáhlé šetření, jehož cílem je zmapování pohybu a kontaktů podezřelých osob zejména v blízké časové souvislosti se šetřenými skutky," uvedl Malůš. Vyšetřovatelé podle něj také opatřují důkazy, které by měly objasnit motivy pro způsobení obou výbuchů.

Úkony trestního řízení se podle státního zastupitelství odehrávají nejen na území České republiky, ale o součinnost bylo požádáno i několik evropských zemí. "Pochopitelně byla žádost o právní pomoc odeslána i do Ruské federace. Nyní postupně získáváme a analyzujeme výsledky právních pomocí, které nám již byly doručeny. Na výsledky dalších právních pomocí ještě čekáme," uvedl Malůš.

