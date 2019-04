Stadion od té doby nahradil nově vybudovaný amfiteátr V Jamě přímo v srdci obce. Na posledním zastupitelstvu Vlčnova však bylo znovu otevřeno věčné téma povahy závěrečného programu jízdy králů. Podle slov současného vedení obce tak není vyloučené, že by se jízda králů mohla na sportovní stadion v budoucnosti vrátit. Rozhodnout by o tom mohla i anketa mezi obyvateli.

„Kdyby bylo jenom na mě, jízdu králů bych na stadion klidně pustil. Dnes se nám samotný průjezd s doprovodným programem míchá, což ne všichni považují za šťastné řešení,“ nechal se slyšet starosta Vlčnova Jiří Matušík (ODS).

Sám je navíc otevřený i možnosti, že by si jako jeden z poradních hlasů přizvala obec na pomoc názory svých obyvatel. „Nemám problém s tím udělat anketu, pokud by o ni byl zájem. Alespoň by nám ukázala, jak je návrat jízdy králů na stadion mezi místními žádaný,“ podotkl Jiří Matušík.

Mělo to svůj efekt

Jak na sebe současný starosta obce prozradil, i on jako v sedle zavítal v minulosti s družinou do útrob tamního stadionu. Právě vzpomínky na toto období jej přes všechny obtíže spojené s návratem jízdy králů na stadion přesvědčují o opaku.

„Je tam závlahový systém, který by mohly koně poškodit, navíc není potřeba ani kapacita hlediště. Přece jenom k nám už nejezdí ty fronty autobusů. Přesto bych byl rád, kdyby se tam jednou jízda králů vrátila. Stadion měl svůj efekt,“ vysvětlil Jiří Matušík.

Návrat královské družiny na stadion však nebude jednoduchý, ačkoliv se současný závěrečný program nelibí ani opozičnímu zastupiteli Michalu Slintákovi (KDU-ČSL).

„Lidé nadávají na to, že se odehrává v Amfiteátru V Jamě, kde toho prostoru moc není, a mně samotnému se to také moc nelibí. Nicméně argumenty ředitelky Klubu sportu a kultury (KSK) byly přesvědčivé a já sám to zatím nepovažuji za rozumné rozhodnutí,“ prozradil Michal Slinták.

Právě ředitelka KSK Petra Kučerová Brandysová se brání jakýmkoliv zmínkám o tom, že by se mohla jízda králů ještě někdy na stadion podívat.

„V dnešní době je již nemožné, aby jízda králů jela na stadion Tělovýchovné jednoty Vlčnov z mnoha důvodů. Jedním z nich je ten, že objížďka vždy historicky patřila do obce a ne někam na sportovní areál. Toto řešení bylo vždy jakési provizorium, protože nebyl zkrátka a jednoduše vhodnější prostor,“ řekla Petra Kučerová Brandysová.

Amfiteátr V Jamě je podle ní změna k lepšímu.

„Ohlasy z velké řady občanů Vlčnova i návštěvníků jsou vesměs pozitivní, a také z řad odborníků etnografů je tato změna kladně hodnocena. Navíc se tím vrátila objížďka koní zpět do vesnice, jak tomu bývalo v minulosti,“ poznamenala ředitelka KSK.

Stadion byl provizorium

Stejného názoru je navíc i Jiří Jilík, který působí v připraveném výboru vlčnovské jízdy králů nepřetržitě již od sedmdesátých let.

„Stadion byl vždy vnímán jako provizorium, a celá desetiletí byly vyvíjeny iniciativy na vybudování amfiteátru. Teprve za starosty Jana Pijáčka se našlo vhodné řešení a vznikl amfiteátr V Jamě. Tak se jízda králů vrátila tam, kam vždy patřila - do obce. Byl-li v obci před několika lety konečně vybudován speciální areál pro pořady jízdy králů, dost dobře nechápu, proč je stěhovat jinam,“ položil si Jiří Jilík řečnickou otázku.

Směřovat družinu zpátky do sportovního areálu by byla podle něj chyba.

„Vykázání jízdy králů z obce na stadion je známkou neinformovanosti navrhovatele o podstatě a povaze zvyku, který je dnes základem zcela mimořádné kulturně-historické identity obce i jejího mediálního obrazu překračujícího hranice Evropy,“ upozornil Jiří Jilík.

Zatímco závěrečný program ve Vlčnově se už několik let na tamním stadionu nepořádá, v Hluku královská družina stále zakončuje svoji pouť před zaplněnými hledišti u fotbalového trávníku.

„Nevím o tom, že by se stadionem měl někdo u nás problém. Samozřejmě máme vize a přání, kde by se v budoucnosti mohl odehrávat závěrečný program, ale to jsou plány zatím vzdálené budoucnosti,“ dodal starosta Hluku Martin Křižan.