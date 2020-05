„Vzhledem k tomu, že naše vlastní příjmy v lednu, únoru i za první polovinu března jsou vlastně nejnižší v průběhu celého roku, bylo pro nás období uzavření zahrady velmi složité. Po tuto dobu se od Velikonoc ztráty na příjmech Zoo Zlín pohybovaly kolem 4 až 5 milionů korun týdně, tato částka představovala výpadek ze vstupného a ze všech dalších činností vázaných na návštěvníky,“ přiblížila Romana Bujáčková.

Podle ní se tak budou muset nyní vypořádat nejen s propadem vlastních příjmů, ale také se skutečností, že jako příspěvková organizace nemají šanci dosáhnout na finanční pomoc, kterou poskytuje stát, ať už se pomoc týká náhrady ušlých příjmů nebo mezd zaměstnanců.

Pandemie koronaviru také v zoo pozastavila plánované investice do nových projektů, jako například nové expozice Jaguar Trek, který chtěli ve zlínské zoo otevřít již v příštím roce.

„Problematická situace se bohužel může odrazit i v rámci plánovaných investic. Zoo Zlín letos chystala novou expozici pro jaguáry, chtěla pokračovat v projektu Karibuni výstavbou nového pavilonu pro slony. Prozatím jsou tyto investice pozastaveny, nemůžeme tak podepsat smlouvy na realizaci, dokud se nevyjasní celá situace ohledně financování,“ potvrdila Romana Bujáčková.

Mezi vedením zahrady a jejím zřizovatelem (statutární město Zlín, pozn. red.) proto nyní probíhají intenzivní jednání.

„Věříme, že společně dokážeme najít řešení, jak tyto uvedené projekty opět „oživit“,“ doufají v zoologické zahradě na Lešné. Jsou totiž podle mluvčí dobrým nástrojem, jak si udržet zájem návštěvníků.

„Rozhodnutí padne v červnu,“ doplnila mluvčí Bujáčková. Jediný projekt, který tak nyní v Zoo Zlín pokračuje, je je oprava střechy zámku Lešná, na kterém se finančně podílí jak zřizovatel město Zlín, tak také Zlínský kraj.

Podle informací ze Zoo Zlín, ji od opětovného otevření zahrady na konci dubna navštívilo přes 20 000 návštěvníků.

„Moc děkujeme všem, kteří svou návštěvou zoo, svými nákupy zboží, ročních karet a vstupenek na našem e-shopu, zaslanými sponzorskými dary, a také příspěvky na sbírkové konto Zoo Zlín nám každý den pomáhali a stále pomáhají vytvořit tolik potřebný „ekonomický polštář“ pro současný provoz zoo. Z té vlny podpory a empatie, která vůbec neslábne, máme velkou radost a hluboce si jí vážíme,“ zdůraznila Romana Bujáčková.

„Tohle vše jen potvrzuje, jak moc je Zoo Zlín mezi návštěvníky oblíbená, jak moc ji mají rádi. Velmi bychom si přáli, aby červnové rozhodnutí našeho zřizovatele dalo „zelenou“ novým projektům zlínské zoo. „Naši“ Zlíňáci i ostatní návštěvníci si to rozhodně zaslouží,“ doplnila poděkování všem, kdo mají Zoo Zlín na Lešné rádi.

S výstavbou nové expozice Jaguar Trek chtěli v Zoo Zlín začít letos. Měla vyrůst na svahu pod tropickou halou Yucatan a její otevření bylo naplánováno na začátek hlavní sezóny v příštím roce. Pro jaguáry zde plánovali připravit nadstandardní expozici o rozloze přes 2 000 metrů čtverečních. Podle vyjádření pracovníků zahrady k tomu chtějí využít členitost stávajícího terénu.



Pracovníci zoo se při svých plánech těšili na to, že se klasicky zbarvení jaguáři do Zlína tak vrátí po více jak 25 letech.



Další, největší záměr zahrady Karibuni začal vznikat v roce 2017 položením základního kamene. Karibuni se má rozprostírat na ploše 21 hektarů a má zavést návštěvníky do oblasti střední a západní Afriky.



Podle zoo Karibuni má patřit hlavně zvířatům. Lidé zde sice nemají procházet mezi výběhy, ale zoo jim nabídne zážitky jako například projížďky v loďkách, cesty safari truckem nebo z přespání v africkém kempu. Prioritou Karibuni se stala výstavba moderního a prostorného zařízení pro slony africké, jejichž chov by jinak nebyl nadále možný.



„Společné vnitřní ustájení pro slony bude patřit mezi tři největší zařízení svého druhu v rámci světových zoo. Celková plocha vnitřního zařízení pro slony bude činit 3600 m2,“ plánoval v listopadu 2017 ředitel Zoo Zlín Roman Horský.

Připomeňte si některé úspěchy zlínské zoo v obrazech:

Gauři indičtí ve zlínské zoo

Chovatelům ve zlínské zoo se podařilo úspěšně odlíhnout osm želv pralesních.

Mládě lenochoda dvouprstého, které se narodilo v polovině února v Zoo Zlín.

Zlínská zoo se raduje z třetího mláděte tapíra čabrakového

Tygr ussurijský v ZOO Lešná

Stavba zámeckého jezírka pro aligátory v ZOO Lešná