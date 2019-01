ČR /SHRNUTÍ/ - Politická mapa České republiky je přepsaná. Celkem 5 230 859 voličů rozhodlo, že do sněmovny se dostalo pět stran – ČSSD, ODS, TOP 09, KSČM a Věci veřejné. Velcí hráči dostali výprask.

Dvaadvaceti procentní vítězství ČSSD je – klausovsky řečeno – nevýhrou a dvacetiprocentní zisk ODS neprohrou. Lidé nevyslyšeli varovný hlas stranických vyvolávačů, neboť se k urnám nijak nehrnuli. A ti, kteří volit šli, hlasovali pod stínem řecké Akropole. „Lidé si vybrali cestu rozpočtové odpovědnosti a nezadlužování,“ zhodnotil situaci lídr ODS Petr Nečas, pravděpodobný příští premiér.

Proti korupci

Politologové ale soudí, že hlasovali hlavně proti vzpupnosti a zkorumpovanosti stranických špiček i kmotrů s nimi propojených. „Občané řekli dost praktikám, které překračovaly běžné meze,“ soudí například Vladimíra Dvořáková z Vysoké školy ekonomické. Mimochodem právě její další osud a setrvání v čele Akreditační komise ministerstva školství bude jedním z lakmusových papírků dobrých předsevzetí Nečasovy vlády.

Jiří Paroubek, který v předvolebním rozhovoru pro Deník předpokládal, že ČSSD pod jeho vedením dosáhne na 35 až 40 procent hlasů, v sobotu odpoledne zhodnotil první výsledky: „Úspěch to není.“ A bylo hůř. V půl osmé večer Paroubek oznámil, že odchází z čela strany. Na to by si nikdo nevsadil ani pětník. Paroubek ovšem jednal naprosto racionálně, ČSSD jako vítězná strana totiž prakticky nemá šanci sestavit vládu, i kdyby prezident Václav Klaus dal první pokus Bohuslavu Sobotkovi, který ji teď povede.

Lobbisté už jednají

Úřednického premiéra Jana Fischera pravděpodobně vystřídá Petr Nečas, který do koalice přizve bronzovou stranu TOP 09 a páté Věci veřejné. Právě Johnova partaj je momentálně největší neznámou. Ve vyjednávacím týmu je vedle Johna ještě psycholog Josef Dobeš a také Vít Bárta, klíčová osobnost VV. Mimochodem právě on slavil vítězství ve Žlutých lázních po boku šedých eminencí pražské ODS, lobbistů Romana Janouška a Tomáše Hrdličky. Nechyběl ani zbrojař a přítel Miroslava Kalouska Richard Háva. Že by už to zásadní bylo domluveno?

Lidé poslali do sněmovny 114 nových poslanců a také nejvíc žen od existence ČR, celkem 44. Dolní komoru opustili poprvé od roku 1919 lidovci. A také zelení, kteří doplatili na vládní angažmá.

Snížit výdaje

Podle slov Petra Nečase si na novou vládu budeme muset počkat měsíc až dva. „Pokud má nová vládní sestava výrazně zasáhnout do tvorby úsporného rozpočtu, měla by začít pracovat co nejdříve,“ dodal. Jinak by musela vzít za svou verzí, kterou připravil ministr financí Eduard Janota a jež počítá s 4,8procentním schodkem. TOP 09 ale bude prosazovat jeho razantnější snížení. Právě škrtání na straně výdajů státního rozpočtu bude jedním z prvních vládních kroků. A bude-li se řídit přáním voličů, bude muset předložit i razantní protikorupční opatření. Bez toho by zřejmě také ztratila podporu VV, což by znamenalo návrat k přeběhlické praxi a zahrávání si s předčasnými volbami

Deset důvodů, které ovlivnily voliče 1. Nemilovaní vůdci

V čele dvou největších stra, ODS a ČSSD stáli muži, kteří vzbuzovali převážně negativní emoce. Mirek Topolánek se zapletl do lobbistických sítí a nepřijatelného slovníku natolik, že byl těsně před volbami sesazen. Odér kmotrovské partaje ale ODS zůstal. Jiří Paroubek v čele ČSSD se stal ztělesněním nadutého papaláše, který o sobě nepochybuje. 2. Bombastická kampaň

Rok trvající kampaň, kdy se z každého nároží a inzertní strany novin šklebil buď Paroubek nebo Nečas, volič otrávila. Místo vysvětlování programu se uchýlili k osočování soupeře. Mylně pojatou a předraženou strategii odnesou manažeři ČSSD Tvrdík a Dimun i voliči odmítnutý Langer z ODS. 3. Zrušené podzimní volby

Jiří Paroubek udělala fatální chybu, když udělal veletoč a zrušil jiý plánované listopadové volby. V nich by pravděpodobně zvítězil, protože by neměl soupeře v podobě malých stran. 4. Cinknuté průzkumy

Šéf ČSSD Paroubek je známým milovníkem průzkumů veřejného mínění. Spřátelená agentura STEM jeho straně trvale připisovala kolem 30 procent preferencí a zaručenou výhru. Paroubek obé udělal součástí kampaně a předvídal grandiózní výsledek. Ten ale falešná esa nezaručí. 5. Fenomén TOP 09 a VV

Projekt Miroslava Kalouska a Radka Johna nečekaně zabodoval. Národem respektovaný Karel Schwarzenberg a televizní bojovník proti zlu John dokázali oslovit statisíce lidí. Právě oni dva zaťali největší sekeru do masa dvou hlavních politických hráčů 6. Vítězné Šloufovo tažení

Jestli se před rokem lobbisté Miroslav Šlouf a Marek Dalík domluvili na Paroubkově likvidaci, dokonale jim to vyšlo. Najali politického důchodce Miloše Zemana, aby ČSSD odčerpal čtyři procenta hlasů, do sněmovny se však nedostal a vítězství přenechal ODS. Plán vyšel na 100 procent. 7. Nízká účast

Ani vyhrocená předvolební rétorika nepřivedla k urnám masu voličů. Naopak účast 62,6 procenta byla druhá nejnižší za posledních dvacet let. 8. Fischerova vláda jako model

Lidem se zalíbil věcný styl Fischerovy úřednické vlády, velmi odlišný od Topolánkova a Paroubkova. Jemu se výrazně blíží svým pojetím politiky současní lídři ODS a ČSSD Petr Nečas a Bohuslav Sobotka. 9. Strach z Řecka

Bankrot řeckých veřejných financí se neočekávaně stal tématem voleb a strašákem v rukou TOP 09 a ODS. Lidé dobrovolně zvolili utažení opasků. ČSSD na tuto hrozbu a naprosto nezareagovala. 10. Promrhané vítězství v krajích

Socialisté před dvěma lety ovládli všechny krajské radnice. Ne všude ale zabodovali u lidí tak, aby se pro ně opětovně rozhodli. Středočeský hejtman David Rath se stal symbolem arogance a hulvátství.

Lidé nechtěli Íčka ani kmotra Bendu Voliči se letos rozhodli se svými hlasy nakládat jako s hodně cenným zbožím. Potrestali největší strany za to, že se nedokázaly vypořádat s všudypřítomnou korupcí, výměnnými obchody a praxí, kdy o veřejných zakázkách nerozhodovala nejlepší nabídka, ale lobbistické kruhy a výše úplatků. Poté, co už v dubnu smetl Mirka Topolánka z předsednického postu ODS stranický tlak, ten voličský odrovnal Jiřího Paroubka (ČSSD), Cyrila Svobodu (KDU-ČSL), Ondřeje Lišku (zelení) a Miloše Zemana (SPOZ). Tito čtyři muži okamžitě zareagovali na volební debakl a odstoupili z funkcí. Paroubkovi nepomohly stamiliony, které na kampaň sehnalo duo Tvrdík – Dimun, podezřelé předvolební průzkumy ani všudypřítomná manželka Petra. Svobodovo nakročené doleva a důsledné tažení proti hazardu propadlo vedle razantního Kalouskova stylu, kopírujícího Churchillův slib krve, potu a slz. Liška neustál dědictví Bursíkova lísání k Topolánkově ODS ani ničivý rozklad vlastního poslaneckého klubu. No a Zeman se vrací na Vysočinu objímat stromy, protože lidé pochopili, že jeho návrat pečlivě zrežíroval lobbista Miroslav Šlouf. Voliči na politický vejminek odeslali také Ivana Langera, který proslul jako propagátor skupiny Sekyra Group v boji o státní zakázky a vysloužil si za to od bosse podsvětí Františka Mrázka přezdívku Íčko. Stejně tak lidé dali červenou ústeckému kmotrovi ČSSD Petru Bendovi, který byl v posledních letech pravou Paroubkovou rukou. Severa vůbec, Parkanová s odřenýma ušima Dobře si zřejmě pamatovali i rozhazovačné návrhy Pavla Severy, který před volbami v roce 2006 v lidoveckém rouchu prosadil ve sněmovně zvyšování rodičovského příspěvku, mateřské, porodného. Nyní v převleku za lídra TOP 09 žádal razantní snížení stejných dávek. Do sněmovny neprošel. A jen o fous se to povedlo bývalé zpívající ministryni obrany Vlastě Parkanové. Ta se protlačila až jako třetí, když ji předběhli dva kolegové z jihočeské kandidátky TOP 09. Překvapivý je skokanský výkon falešného doktora práv Marka Bendy z ODS. Díky preferenčním hlasům se ze 17. dostal na osmé místo a opět bude poslancem. Lidé ho zřejmě ocenili za to, že se po odhaleném podvodu s doktorskou prací sám titulu vzdal. Občané také pomohli díky preferenčním hlasům do poslaneckého křesla ženám. „Díky masovému využití preferenčních hlasů mají ženy historicky nejvyšší zastoupení ve sněmovně, 12 poslankyň se do parlamentu prokroužkovalo,“ uvedla Jana Smiggels Kavková, ředitelka společnosti Fórum 50 %. Ze 44 zákonodárkyň má nejvíc KSČM, ale dolní komora také zkrášlí Johnovými děvčaty, Kateřinou Klasnovou, Kristýnou Kočí, Karolínou Peake a Lenkou Andrýsovou. Kdo rezignoval na post předsedy: Jiří Paroubek (ČSSD)

Cyril Svoboda (KDU-ČSL)

Ondřej Liška (Strana zelených)

Miloš Zeman (SPO – ZEMANOVCI)

Jiří Paroubek: Prohrály zájmy obyčejných lidí Gigantické, jedinečné, blyštivé. Takové očekával vítězství ve volbách šéf ČSSD Jiří Paroubek. Nakonec bylo upatlané a pro Paroubka, jeho stranu i celou levici osudově nevýrazné. Skončilo jeho rezignací. Sobotní odpoledne v Lidovém domě začínalo zvesela. Místopředsedové strany Milan Urban, Roman Onderka a Bohuslav Sobotka seděli před velkou obrazovkou a hýřili vtípky. Urban je povzbuzoval pivem, Onderka vínem. Pak ale přišel první volební odhad, který dával ČSSD i ODS po dvaceti procentech hlasů. Na otázku, jak to vypadá, mi ministr vnitra a lídr pražské kandidátky Martin Pecina odpovídá s odevzdaným úpsměvem: „Blbě.“ Sobotka zatím nejevil známky nervozity a dál se zubil svým rovnátkovým úsměvem. Prý to stejně vypadalo před šesti lety, kdy ODS měla nejdřív 38 procent a poté klesla na 33, které ČSSD dotáhla. Když mu říkám, že by to při podobném vývoji směřovala zase k patu a připomínám jeho slib nejít do velké koalice, jen pokývá hlavou. Myslí si, že tak daleko to nedojde. Další místopředseda Zdeněk Škromach je ještě sebejistější. Malé strany prý nakonec za nimi přilezou a řeči o dinosaurech si nechají na koledu. Když mu ale připomenu, že na pět Paroubkových podmínek ani jedna nepřistoupí, Škromach couvá. Jestli snad nevím, že podmínka před volbami je jaksi jiná podmínka než po nich. Ta druhá se přece odvíjí od síly, kterou stranám dají voliči. S postupujícím časem je zřejmé, že socialistům do oběhu nevlili Asterixův letkvar, ale jakýsi nedomrlý odvar na odřeniny. „No Martine, jako ministr vnitra by jsi měl přijmout porážku a jako chlap a rituálně na pódiu spáchat sebevraždu,“ směje se ministr zahraničí Jan Kohout Pecinovi. Podotýkám, že se mu to mluví, když se neprotlačil do čela plzeňské kandidátky a nemusí skládat účty. „Kdybych ji vedl, určitě bych to ovšem v Plzni vyhrál,“ ironizuje sebe sama ostřílený diplomat Kohout. Pecina se zbavuje úzkosti a povídá: „No tak vedle mého bydliště ve Frýdku-Místku je hlubinný důl, takže bych mohl začít fárat. Jen nevím, jestli bych se protáhl tou šachtou.“ Šok i úleva Kolem šesté nádvoří Lidového domu protnula zpráva, že Paroubek se vzdal svého postu. Šok. Strnutí. Úleva. Každý to cítil jinak. Všichni funkcionáři ČSSD už ale vědí, že je konec pašalíkům v dozorčích radách, na ministerstvech, velvyslanectvích. A jak po sečtení hlasů dodává David Rath, právě odzvonilo i proplácení zdravotních poplatků z krajských kas. Přítomní členové strany se najednou probudí a všude lze zaslechnout: „To má za ty zrušené podzimní volby. Kdybychom do nich šli, vyhráli jsme, protože nebyla TOP 09, John ani Zeman.“ Nebo: „Kam došel s těmi stamiliony za nesmyslně útočnou kampaň? Akorát do pr…“ A ještě: „Vymstily se mu drahé botičky od Diora i jeho milostivá v kostýmcích.“ Pro všechny je najednou Paroubek papaláš, který stranu nepřivedl ke slibovaným 35 procentům, ale do opozičních lavic. V půl osmé přichází sám šéf. „Do deseti dnů předám předsednickou funkci svým zástupcům. Za ČSSD bude o vládě vyjednávat Bohuslav Sobotka. V těchto volbách prohrály zájmy obyčejných lidí,“ prohlásil Paroubek. Vysloužil si potlesk, neboť do poslední chvíle málokdo věřil, že zareaguje právě takto. Paroubek bude poslancem za Ústecký kraj. Sobotka se utká o předsednický post s jihomoravským hejtmanem Michalem Haškem. A Petra Paroubková se stane maminkou a tlumočnicí na plný úvazek. Pánové, nechci se vás dotknout, ale kdo z vás to má?

Politolog: politický systém ČR se otřásl v základech

Podle ředitele Ústavu politologie Filozofické fakulty UK Milana Znoje voliči dali najevo, že chtějí změnu elit.

Co je hlavním výsledkem voleb?

Prohra dvou největších parlamentních stran, které od 90. let ovládaly politickou scénu. Český politický systém se otřásl v základech. Nejvíc prohrála sociální demokracie, respektive levice, protože v ČR zřejmě vznikne pravostředová vláda.

Čím si vysvětlujete, že v době hospodářské krize a rostoucí nezaměstnanosti lidé neslyšeli na sliby levice a volili doprava?

Rozhodl protest proti politické elitě. ODS i ČSSD budou muset hledat cestu ze dna. Sociální demokracie to bude mít snazší o to, že její konkurenti, SPO Miloše Zemana a Suverenita Jany Bobošíkové, se do sněmovny nedostali. Na levici má tedy ČSSD šanci na poměrně silnou konsolidaci.

Neznamená její momentální ústup ze slávy také poslední zvonění pro komunisty, kterým voliči přirozenou cestou ubudou?

To je příliš odvážná prognóza. Komunistická strana osvědčila, že je odolná vůči otřesům na politické scéně. Její voliči jí jsou věrní. Nicméně nenabízí žádnou cestu na oslovení nových příznivců, takže jejich počet se postupně bude snižovat. O nějakém splynutí s ČSSD bych se ale neodvážil spekulovat. Spíš předpokládám, že se otupí antikomunistické tóny, na které voliči neslyší. Hněv lidí se obrátil hlavně proti vedení zavedených stran.

Ta zřejmě projdou zásadní proměnou. V ČSSD nastoupí mladé moravské křídlo a Nečase asi obklopí úplně jiný tým místopředsedů.

Tak hlavně ODS vedená Nečasem prohrála, přišla o největší počet voličů. Na druhou stranu však zřejmě bude sestavovat vládu. Otázka je, zda na kongresu Nečas získá většinu. Regionální skupiny jsou totiž velmi vlivné a on se tváří, že s nimi chce zatočit. Celkově to Nečas bude mít těžší, protože napravo jsou tři pravicová uskupení.

Vy počítáte Věci veřejné k pravici?

Přihlásily se ke snižování veřejného zadlužení, takže jejich ekonomický program je pravicový. Jsem si jistý, že půjdou do koalice s ODS a TOP 09, je jen otázka, zda do vládní nebo nepřímé.

Dali lidé jasně najevo, že chtějí, aby vládu sestavovali lidé, kteří nekradou a nemají za sebou žádné korupční skandály, jako jsou Nečas a Schwarzenberg či Věci veřejné (VV), které se na protikorupční rétorice udělaly?

Určitě, a právě proto ani jedna z těch stran nemůže úplně odhodit svůj program boje s korupcí. Věci veřejné budou asi trvat na prosazení agenta provokatéra, což zatím ODS odmítala. Něco se ale určitě stane.

Třeba zprůhlednění veřejných zakázek nebo zrušení akcií na majitele?

To je ta otázka, kam až budou ty strany ochotny jít.

Respektive, kam jim dovolí jít lobbisté typu Romana Janouška, Tomáše Hrdličky či Richarda Hávy, kteří se už včera sešly s Vítem Bártou z VV na separátním jednání?

Právě. Tihle lidé do toho politického souboje investovali hodně a teď spíš čekají, že na něm vydělají, než aby ztratili.

Podle levicových vůdců na tyto volby nejvíc dopaltí lidé, kteří nemají vysoké příjmy. Myslíte, že občanům dochází, pro co volili – tedy pro ponechání zdravotních poplatků, zavedení školného, seškrtání sociálních dávek a daňové úlevy podnikatelům?

Voliči TOP 09 a VV hlasovali hlavně citem, u nich to vyjadřovalo emoční naladění víc než programovou volbu. Podle mne je čeká dost překvapení, a proto je také ve hvězdách, zda pravostředová koalice vydrží celé čtyři roky. Už teď se rýsují velké střety při omezování korupce či armádních zakázek.

Lidé také dali jasně najevo, koho ve sněmovně nechtějí, třeba Ivana Langera nebo Petra Bendu.

Kroužkováním dali jasně najevo, kdo je má zastupovat, a kdo v žádném případě ne. Naštvanost na nedůvěryhodné politiky a obavy z korupce byly tak silné, že se to stalo hlavním poselstvím voleb. Lidé hlasovali především pro změnu elit.