Slovácko volí poslance, na kandidátkách má čtyři lídry

Právě se otevřely volební místnosti na Slovácku, aby také obyvatelé zdejšího regionu pomohli na další čtyři roky vybrat nové složení Poslanecké sněmovny. K volebním urnám se mohou voliči dostavit až do dnešních 22 hodin. V sobotu pak lze zamířit do volebních místností v čase od 8 do 14 hodin.

Volby 2021 v Hostějově. | Foto: Deník/Pavel Bohun

Své poslanecké mandáty obhajuje ve Zlínském kraji pět poslanců ze Slovácka. Ondřej Benešík (KDU-ČSL) ze Strání, Margita Balaštíková (ANO) z Tupes, starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha (ODS), Sucholozan Petr Gazdík (STAN) někdejší předseda hnutí a František Elfmark (PIRÁTI) z Uherského Hradiště. Ze Slovácka pocházejí také čtyři lídři celokrajských kandidátek. Straňan Ondřej Benešík - SPOLU, Hradišťan František Elfmark - Piráti a Starostové, někdejší hejtman Libor Lukáš z Pitína - Trikolóra Svobodní Soukromníci a jednička na kandidátce Moravanů Petr Bystřický ze Salaše. Unikátní dotazník Deníku: Ano nebo Ne? 25 otázek pro krajské lídry Přečíst článek › V posledních volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 vyhrálo v okrese Uherské Hradiště hnutí ANO s 28,76 % hlasů a velkým rozdílem před SPD (12,90 %), KDU-ČSL (11,41 %), ODS (9,75 %), Piráty (8,43 %), KSČM (7,01 %), ČSSD (6,94) a poslední stranou, která se dostala nad pětiprocentní hranici bylo hnutí STAN (5,82 %). Los podruhé za sebou studentku katapultoval do pozice předsedkyně Přečíst článek › Nejvíce preferenčních hlasů ve volbách v roce 2017 získal v našem kraji předseda Sněmovny Radek Vondráček (4687) z ANO. Druhý byl lidovec Ondřej Benešík (4150). Třetí byl také lidovec, Ludvík Hovorka (3777), ten však mandát poslance nezískal. Ve Zlínském kraji pomohli voliči bývalé senátorce Aleně Gajdůškové (1766 preferenčních hlasů), která přeskočila volebního lídra Antonína Seďu z Uherského Hradiště a jako jediná z ČSSD z kraje se do Sněmovny dostala. Volební účast byla tehdy v okrese Uherské Hradiště 63,02 %. V celém Zlínském kraji pak 62,12 %. V loňských krajských volbách zvítězila v okrese Uherské Hradiště KDU-ČSL (20,52 %), následována ANO (17,68 %), STAN (14,15 %), Piráty (11,81 %), ODS (10,62 %), TRIKOLÓRA, SOUKROMNÍCI, NEZÁVISLÍ (7,50 %), SPD (5,14 %) a KSČM (5,04 %). K volbám přišlo loni v okrese Uherské Hradiště 40,12 % oprávněných voličů. Volební účast za celý Zlínský kraj byla pak o něco vyšší – 41,19 %. V nejmenší vesnici Zlínského kraje si při volbách lidé mohou prohlédnout výstavu Přečíst článek ›