Volby v Hluku řeší soud. Zastavilo to i koaliční vyjednávání

ROZHOVOR / Ve druhém kole senátních voleb se volí třetina Senátu ve 27 volebních obvodech, a protože v prvním kole volby získali jen dva kandidáti více než 50 procent hlasů nutných ke zvolení, uskuteční se dnes od 14. do 22. a zítra od 8. do 14. hodiny kolo druhé. Do 2. kola ve volebním obvodu č. 80 postoupil Patrik Kunčar s 33,39 a Libor Lukáš s 27,21 procenta hlasů.