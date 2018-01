Volby v Domově pro seniory: když je tělo překonáno vůlí

Společenská místnost, uprostřed jeden stolek, několik metrů před ním stojící plenta a vedle ní volební urna. Už ve dveřích improvizované volební místnosti v Domově pro seniory v Buchlovicích, kam jsem zavítal těsně po páteční druhé hodině odpolední, mě vítají úsměvy jeho osazenstva.

Převážně důchodci s výjimkou personálu a volební komise přicházejí odevzdat svůj hlas jednomu ze dvou kandidátů v druhém kole prezidentských voleb a první pohled na frontu před plentou ve mně zanechává neobyčejně silný dojem.

Navzdory svému pokročilému věku a osudu, který zdejší obyvatele zanechává na vozíčcích či přímo v postelích, jsou místní důchodci opět odhodláni přispět svojí volbou k osudu České republiky.

Ocitám se na místě, kde vůle vítězí nad tělesným handicapem.

„Máme tu některé velmi aktivní důchodce, kteří volby sledují a komentují. Určitě jich bude u komise hodně,“ svěřuje se mi hned po příchodu do budovy vedoucí Domova důchodců v Buchlovicích Martina Martináková, abych se vzápětí dozvěděl, že očividně ví, o čem mluví.

Po chvíli sledování dění v improvizované volební místnosti sice člověk registruje pár úsměvných detailů.

Plenta zde slouží opravdu pouze formálně a plnění obálek správnými lístky probíhá nejen uvnitř jejich stěn, ale i u vedlejších stolků.

„Ukažte, já vám s tím pomůžu,“ nabízí se po chvíli zápolení s tenkým papírem a obálkou jednomu z důchodců ošetřovatelka.

„To je koš na lístek, který vám zbyl. Urna je vedle něj,“ hned na to upozorňuje dalšího seniora.

Celkově se však hlasuje bez větších zádrhelů.

Organizaci voleb si tentokrát pochvaluje i devadesátiletý Jaroslav Pokorák.

„Minule došla komise o něco později a spousta lidí na ni nevydržela čekat a rozešla se. Tentokrát je tady hned z kraje, tak bude účast určitě o něco vyšší,“ spokojeně odchází po své první prezidentské volbě v Domově pro seniory.

To už jej ale opouštím i já a vydávám se s dvoučlennou komisí Ladislavem Kosem a Janou Karlíkovou k těm, kteří by to ani do přízemí nezvládli.

Mezi nimi vhazuje lístek do urny i nejstarší obyvatel domova šestadevadesátiletý Alois Štolfa.

Jakmile nás vidí ve dveří ihned vyskočí z postele a začíná hledat občanský průkaz.

I díky této poslední zastávce si z domova odnáším zajímavý poznatek.

Kdo nechodí k volbám, měl by někdy navštívit zdejší seniory.

Elán, s jakým se dokáží ve svých letech vzchopit a udělat přes své fyzické indispozice zásadní rozhodnutí, by jim mohli všichni závidět.