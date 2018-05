Volby šly díky festivalu stranou. Anebo lidi Senát nezajímá

Volební místnosti se uzavřely. Skončily doplňkové volby do Senátu za Františka Čubu. Do druhého kola se probojovali dva kandidáti. Zda zvítězí Michaela Blahová za KDU-ČSL nebo nezávislý kandidát Tomáš Goláň (SENÁTOŘI 21) bude jasné vzhledem k velmi nízké volební účasti velmi brzy.

Ilustrační foto.Foto: Jiří Kopáč

Podle slov odborníků bude jasné poměrně záhy, zda do senátorského křesla usedne muž nebo žena. Hlasy by prý mohly být sečteny do hodiny.

Lidé nešli k volbám, ale do centra Zlína.

Náměstí Míru, na které se obvykle sjíždějí zástupci volebních komisí jednotlivých okrsků a obcí, žije festivalem. Auta tak nebudou přijíždět na náměstí a řadit se jedno vedle druhého před radnicí, ale parkovat budou na parkovišti před supermarketem Penny.

„Předsedové komisí se zapečetěnými obálkami přijdou na radnici z parkoviště,“ uvedl Tomáš Lang z odboru kanceláře primátora, pověřený zastupováním vedoucí Odboru kanceláře primátora.

Výsledky průběžně sledujeme.