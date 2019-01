Slovácko - Voda stále chybí. Ani sněhová peřina, která v posledních dnech pokryla Slovácko, ani následné dešťové přeháňky prozatím neznamenají, že rybáři v regionu mohou zůstat zcela klidní. Dopady loňského nedostatku srážek jsou totiž stále patrné.

Vrstva ledu na zamrzlých rybnících v regionu představuje pro život ve vodě náročné období. | Foto: DENÍK/Jiří Kordovaník

„Celý minulý rok byl abnormálně suchý a voda není prakticky nikde. Jsou nízké stavy spodní vody, některé přehrady vyschly úplně, jiné jsou v kritickém stavu. A málo vody má i řeka Morava," vypočítal Milan Čaja, předseda Moravského rybářského svazu (MRS) Místní organizace Uherské Hradiště. Naději, že vody bude na jaře víc, nedávají ani poslední sněhové přeháňky. „Není proto vyloučeno, že za čtrnáct dnů nebudeme muset povolávat hasiče na chovné rybníky, aby nám doplnili vodu všude tam, kde nám chybí," nastínil současné nedobré podmínky na vodních plochách regionu.

Nedostatek vody podle jeho vyjádření přináší i další problémy související především s velkými mrazy, kterým region před několika dny odolával. „Nikdo z nás samozřejmě nezastaví biologické procesy, které pod vodou probíhají. Je to pak pro nás o to náročnější, že vody je opravdu málo a plyny, které v ní pod ledem vznikají, nemají mnoho možností se naředit," popsal jeden z nejzásadnějších problémů Milan Čaja.

I z toho důvodu musely desítky rybářů v celém regionu v minulých dnech vyrazit na zamrzlé vodní hladiny a vyřezávat díry do ledu. Jen zmíněné hradišťské sdružení muselo podobným způsobem ošetřit velkou část ze zhruba stovky hektarů vodních ploch.

„Často nebývají čištěné a usazené dlouholeté sedimenty na dně začnou vyhnívat. Voda se tak pod ledem neokysličuje, kazí se a ryby se mohou udusit. Otevřením ledu se zlepší kyslíkový deficit ve vodě a zároveň se uvolní přetlak vznikajících plynů," vysvětlil důvody pro podobné zásahy rybářů Stanislav Vlk z MRS Hluk.

Právě toto sdružení má však podle jeho slov ve své správě především průtočné vodní plochy, což znamená poněkud jiný systém údržby. „Do těchto neustále přitéká voda, takže tam postačí hlavně pečlivá kontrola přítoků. Ryby by měly být v takových lokalitách méně ohrožené, než je tomu v případě uzavřených ramen," poznamenal Stanislav Vlk.

Až dvanáct udržovaných vodních ploch o celkové rozloze zhruba 6,5 hektaru mají ve své správě sousední obce Modrá a Velehrad. „Doposud byla kapacita přítoků velice špatná a až současný sníh jejich průtočnost zachránil. Jinak to mohlo být opravdu katastrofické. Na jednom rybníku jsme už také vyřezávali otvory, u těch ostatních především hlídáme hladinu kyslíku," uvedl starosta Modré Miroslav Kovářík.

V této obci tak mohou rybáři prozatím šetřit své síly na případné silnější mrazy. Prořezávání ledu totiž není ani zdaleka snadná záležitost.

„Na led můžeme vstoupit, až když má ideálně dvanáct centimetrů. První prořezání takové ledové vrstvy je však hodně náročné. Je to práce pro minimálně čtyři lidi, ti se musí samozřejmě jistit. Celé to zabere spoustu času, a to i s moderními prostředky. Každé další opětovné prořezání je už snazší, protože výřez už do takové míry nezamrzne. To už zvládnou i dva lidi například sekyrkou. Ovšem pokud nyní teploty porostou, my s prořezáváním končíme, protože na led se už nikdo neodváží," upozornil Milan Čaja, který má vlastní zkušenost se zimním propadnutím do vody. A nejedná se údajně o nikterak příjemnou záležitost. Rybářům tak nezbývá než čekat, až ledové vrstvy na vodních plochách pozvolna rozmrznou