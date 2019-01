Zlínský kraj - Celkem sedm podniků ze Zlínského kraje se už zapojilo do projektu s názvem Kohoutková společnosti Veolia Voda. Znamená to pro ně, že podávají v restauracích zdarma pitnou vodu z kohoutků.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Miroslav Kucej

Podniky, které vodu z kohoutku servírují, získaly k tomuto účelu originální designové karafy. Zatím tento nápad v kraji podporují jen provozovny ze Zlína.

„Bereme to jako ozvláštnění meníček“

Jedním z míst, kde je kohoutková voda k dostání, je například zlínská restaurace V Práci. „Rozhodli jsme se do projektu zapojit, protože to bereme jako ozvláštnění poledních meníček. Lidé to hodnotí vesměs kladně. Ostatním to můžu doporučit, ale záleží na uvážení každého, jestli se mu vyplatí do toho vstoupit,“ uvedl provozní restaurace Petr Pešek.

Podotkl, že do projektu Kohoutková je zapojena i druhá restaurace, kterou vede, zlínský Aston. Tam je prý voda z kohoutku podávána po celý den.

Jinde provozovatelé vyčkávají

Provozovatelé restaurací v ostatních okresech regionu teprve vyčkávají, jak se projekt osvědčí. „Myslím, že by to mohla být zajímavá věc. Zkusíme si o něm teď najít víc informací. Je možné, že se pak do něj také přihlásíme,“ uvedla provozní uherskohradišťské restaurace Rotter Michaela Vavrečková.

V ostatních podnicích jsou ale skeptičtější. „Není to tak jednoduché, jak to vypadá. Zapojení do projektu se nebráním, ale myslím, že tady ještě spousta lidí není na něco takového připravená,“ představil svůj názor provozovatel vsetínské restaurace U Tří slunečnic René Tovaryš.

Restaurace se bojí, aby se lidé nechodili jen zadarmo napít

Dodal, že se obává, aby po zavedení projektu pak lidé nechodili do restaurace a nedali si jen tu vodu z vodovodu.

Z podobných důvodů nemají zájem o zapojení do akce ani v kroměřížském restauračním zařízení Avion. „Neuvažujeme o tom, protože to pro nás není ekonomické,“ řekl provozovatel podniku Marek Oros.

Zákazníkům se ale projekt líbí

Naopak zákazníkům se projekt líbí. „Je dobré, že tato služba došla konečně až sem. Čas jsem pobývala ve Švýcarsku, kde to bylo naprosto běžné. Já to beru jako příjemnou novinku,“ míní třeba Veronika Janečková z Otrokovic.

Smyslem projektu Kohoutková je dostat vodu z kohoutku v karafách na stoly v restauracích tak, jak je to běžné v mnoha zemích světa.

V evropských zemích je to běžné

Například ve Francii, Řecku, Norsku či Španělsku je karafa vody k jídlu samozřejmostí. „Zapojit se do projektu může jakýkoliv podnik. Restaurace však musejí splňovat jistou kvalitu vnitřních rozvodů, aby mohly do projektu vstoupit. Ty totiž mohou ovlivnit chuťové vlastnosti vody,“ upozornila mluvčí Moravské vodárenské Helena Koutná.

Podle pracovnice zlínské krajské hygienické stanice Evy Javoříkové je voda dodávaná veřejnými vodovody ve Zlínském kraji velmi dobré kvality. „Voda z veřejných vodovodů podléhá přísné kontrole jakosti zajišťované provozovateli veřejného zásobování pod dozorem orgánu ochrany veřejného zdraví, to jest místně příslušné hygienické stanice,“ zmínila Javoříková.