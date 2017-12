Vodu po Slovácku někde rozvádí skoro 90 let staré potrubí

Období, kdy budou vodaři vyjíždět k podobným incidentům častěji, teprve pomalu přichází. Dochází k nim totiž především v zimě, kdy se pohybuje půda kvůli kolísání teplot. To bývá nejčastější důvod prasknutí potrubí, nebyl to však případ té poslední z víkendu ve Starém Městě.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Archiv

"Někdy mohou mít vliv i výkopové práce v okolí, to se může projevit až za několik let," uvedl ředitel Slováckých vodáren a kanalizací (SVAK) Lubomír Trachtulec. Roli hraje i stáří potrubí, není to však pravidlem.

"Teď připravujeme druhou etapu výměny potrubí na Salaši, které pochází z dvacátých až třicátých let minulého století. Může být ale v daleko větší kondici než to z let sedmdesátých, které tehdy nebylo příliš kvalitní," upozornil Lubomír Trachtulec na to, že je to případ od případu.

Ve Starém Městě na náměstí Hrdinů se podle jeho slov jednalo pravděpodobně o skrytou vadu.

"V sobotu došlo k podélné trhlině v rouře. Potrubí je tam asi 50 let staré. Udělali jsme výřez a nahradili v neděli část novým," popsal ředitel SVAKu.

Nepříjemná byla víkendová situace především pro rodiny s malými dětmi, navíc vlivem zastavení vody a jejího přeregulování netekla Staroměšťanům z kohoutků čistá voda ještě v podělí.

"Poruchu jsme sice opravili už v neděli, ale důsledky jsou ještě chvíli cítit. Zabarvení vody by ale mělo v pondělí zmizet," prozradil ředitel SVAKu s tím, že na nahlášenou kalnou vodu od obyvatel hned reagují.

Jedním z těch, kdo nahlásil sobotní havárii byl i starosta Starého Města Josef Bazala. Právě naproti jeho domu totiž vzniklo malé jezero.

"Voda nám sice tekla neustále, ale byla zabarvená a bylo poznat, že tlak je výrazně menší. Přiběhla za mnou dcera říct mi, co se stalo, tak jsem hned volal na SVAK," uvedl Josef Bazala.

O něco hůře na tom byli pak další obyvatelé Starého Města, kteří se museli obejít bez vody úplně. Jednalo se například o ulice Hradišťská, v Kopánkách nebo Na Vyhlídce.

"Máme malé děti, takže to bylo nepříjemné. Ale nemá smysl se zlobit, nešlo o plánovanou odstávku a takové věci stávají," myslí si Renáta Kolelačová ze Starého Města.

Mezi nejstarší vedení patří kromě prameniště Salaš ještě části potrubí v Uherském Hradišti z roku 1925 a 1932. Malé části vodovodů z roku 1932 jsou ještě v Uherském Brodě, Bystřici pod Lopeníkem nebo Bánově.

Do zimy chce SVAK stihnout dokončit výměnu v ulici K Buchlovu v Buchlovicích a na ulici Okružní v hradišťské části Mařatice. Průměrně ročně vymění tři až pět kilometrů vodovodních trubek, do čehož investuje 25 až 40 milionů korun.