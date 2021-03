Nutrie říční, známá též jako vodní krysa, se stala lákadlem pro rodiny s dětmi na nábřeží řeky Moravy v Uherském Hradišti. K tamnímu přístavišti pod lávkou pro pěší a cyklisty však přitahuje pozornost nejen poměrně krotká dvojice nutrií, ale také kachny divoké na hladině a hejno racků kroužících nad hlavami.

U přístaviště na řece Moravě v Uherském Hradišti se objevily nutrie říční. | Foto: Deník/Pavel Bohun

Nutrie říční pochází z Jižní Ameriky a v posledních padesáti letech se tento invazní druh postupně rozšířil do povodí řek v České republice, nejpočetnější populace žijí v povodí Labe a na jižní Moravě. Hlodavce by lidé neměli přikrmovat a přispívat tím jejich úspěšnému množení. Nepříjemností může být i to, že jsou hostiteli parazitů, kteří mohou napadat kůži člověka.