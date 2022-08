Pane primáři, důležitost vody si asi nejvíc všichni uvědomili v těchto horkých dnech. Všichni se potíme…

Pocení má ale také velmi významnou roli pro lidské tělo. A právě voda v těle ovlivňuje termoregulaci. Hmotnost vody v těle u muže je tvořena zhruba z šedesáti procent, u ženy padesát procent a například u kojenců až sedmdesát pět procent. Nejvíce vody je v krvi, pak ve svalové tkáni a v kůži. Podstatně méně vody obsahují kosti a tuková tkáň. Obsah vody je proto nízký u obézních lidí – u nich tvoří pouze 45 procent tělesné hmotnosti. Na případný nedostatek vody jsou velmi citliví kojenci, malé děti a starší lidé.

A jak je to tedy s tolik diskutovaným pitným režimem?

Existuje jednoduchý vzorek k určení množství tekutin. Váha člověka se násobí 0,03 a vyjde mu množství vhodných tekutin v litrech na 24 hodin. V létě, obzvláště v horkých dnech, bychom měli raději násobit 0,04. Příjem vody v potravě je celkem malý, tímto způsobem získáme jen asi jeden litr denně – i když samozřejmě záleží i na složení potravin, například v zelenině je vody více. No, a pak ještě vzniká voda v samotném těle při oxidačních pochodech. Tím získáme zhruba 300 mililitrů denně.

Tělo však spoustu tekutiny také vyloučí, ne?

Ledviny během 24 hodin vytvoří až 170 litrů primární moči, z toho se ovšem 168,5 litrů vstřebá zpět do krve a do moči se vyloučí za normálních okolností jeden až jeden a půl litru vody. Kůží – i při neznatelném pocení – ztrácíme 50 ml vody denně. Množství vyprodukovaného potu záleží samozřejmě na intenzitě tělesné činnosti. Dělníci v hutnictví u vysokých pecí ztrácejí denně i 5-7 litrů vody v podobě potu. Dále ztrácíme 400 až 500 ml vody při dýchání, a to v podobě páry a nesmím zapomenout ani na trávící šťávy. Těch vyloučíme denně do trávícího ústrojí 8 až 9 litrů, ale velká část se pak zpětně vstřebává v tenkém a tlustém střevě, takže stolicí se vyloučí pouze 100 ml vody. Velký pozor tedy musíme dávat při průjmech a zvracení například při tzv. střevní chřipce hlavně u dětí, kdy dochází k velkým ztrátám tekutin.