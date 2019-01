Slovácko /AKTUALIZOVÁNO, FOTOGALERIE/ – Předpovědi meteorologů, kteří upozorňovali na vydatné srážky a tím i možné rozlití toků na Slovácku, se bezezbytku naplnily. Vytrvalý déšť v noci z úterý na středu zvedl hladiny řek a potoků a na mnoha místech regionu doslova zahltil kanalizace.

FOTOGALERIE z Ostrožské Lhoty ZDE

To mělo za následek vytlačení vody z odtokových systémů na povrch. Nejhorší situace panovala od úterní noci a ve středu v Uherském Brodu. Kvůli přívalům vody zástupci radnice požádali kolegy z Uherského Hradiště o zapůjčení několika stovek pytlů s pískem, které hradišťští připravili před několika dny při tehdejší hrozbě povodní.

„Těmito bariérami zvedáme pravý břeh Olšavy v úseku od Vlčnovského mostu směrem k Bajovci. Také čistička vody je v této chvíli níž než hladina Olšavy. Voda se proto kanálem tlačí do ulice Vazová v blízkosti Olšavy, která už je zaplavená a neprůjezdná,“ informoval ve středu ráno starosta Uherského Brodu Ladislav Kryštof, který v tu chvíli zvažoval například i evakuaci obyvatel holobytů, které živel ohrožoval. Hasiči museli zasahovat i u potočního můstku v Újezdci u Luhačovic, na kterém je upevněné plynové potrubí. Voda tam totiž naplavila kmeny stromů a větve a hrozilo utržení můstku a poškození plynových rozvodů.

Řekou Olšavou v Uherském Brodě protékalo ve středu dopoledne 140 kubíků za sekundu, přičemž za normální stav v tomto toku hydrologové považují pouhý jeden kubický metr za sekundu.

Také v Kunovicích platil od středečního rána třetí povodňový stupeň. „Nejhorší situaci panuje v ulici Na Řádku, kde se voda z Olšavy tlačila do sadů,“ sdělila místostarostka Kunovic Ivana Majíčková.

V Uherském Hradišti řeka Moravy vystoupala až na druhý povodňový stupeň. Podle odborníků může dosáhnout třetího povodňového stupně. „Intenzívní srážky mají v průběhu středy přecházet spíše k přeháňkám. Problémy působí nasycenost regionálních toků, do kterých spadlo třicet až čtyřicet milimetrů srážek,“ vysvětlil hydrolog a člen hradišťského krizového štábu Jiří Barouš. Podle něj hrozí největší nebezpečí ve vylití lokálních potoků a stečení vod se zeminou z polí. K takové situaci došlo ve středu ráno například v Mařaticích, u sídliště Východ. „Voda s hlínou tam tekla jako potok z kopce, po silnici k Sadům. Na rozcestí u Sadů vytvořila jezero s několika přítoky, které se roztékalo do všech stran. Na východě bydlím už patnáct let, ale nikdy jsem nic podobného neviděl,“ podělil se o svůj poznatek jeden z obyvatel hradišťského sídliště Východ Roman Abrahám.

Hydrologové ale přinesli i pozitivní zprávy. Srážky by měly ve středu prakticky ustat nebo razantně zmenšit intenzitu. „Hladiny řek a potoků by pak měly rychle klesat. Jejich pokles by pak měl být otázkou hodin,“ předestřel příznivou variantu hydrolog a meteorolog Jiří Barouš.