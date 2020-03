„Rodičům nabízíme pomoc s hlídáním dětí a případnou asistencí při plnění školních povinností. Seniorům při obstarávání potravin. Veškerá činnost bude probíhat formou dobrovolnictví a je bezplatná. Tyto služby se týkají výhradně uherskohradišťské městské části Jarošov,“ vyzývá SDH Jarošov na Facebooku.

Nejen to, ale také šití roušek, pomoc s nákupy a další sdílené nabídky na sociálních sítích oceňuje uherskohradišťský starosta Stanislav Blaha.

Ten však upozorňuje na to, že spousta seniorů nemá internet, a proto by ti, co výpomoc pro ně nabízejí, měli své vzkazy vyvěsit na nástěnku, nebo vstupní dveře ve své bytovce.

„Mnoho seniorů nemá nikoho, kdo by jim mohl pomoci a je extrémně důležité, aby opravdu zůstali doma v karanténě a nevycházeli ven. Jsou nejohroženější skupinou. Děkuji všem, kdo v této těžké době myslí na druhé. Společně to překonáme,“ vzkazuje Stanislav Blaha.