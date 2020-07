„Nebudeme blíže specifikovat o jaké nárůsty ve kterých obcích jde,“ řekla deníku Vendula Ševčíková z Krajské hygienické stanice Zlínského kraje.

Zatímco jedním z ohnisek se v minulém týdnu stala Uherskohradišťská nemocnice, kde se bezpříznakově nebo s nízkými příznaky nakazilo deset jejích zaměstnanců a jeden pacient na multioborové pooperační Jednotce intenzivní péče, kterou následně uzavřeli, další lokalitou na Slovácku, kde se koronavirus začal šířit, je Vlčnov. Také tam od soboty panují speciální opatření, včetně nošení roušek.

„Obyvatelé obce dodržují nařízení hygieniků, jak bylo stanoveno. Dolní hospoda je zavřená. Z televize jsem se o sobě dozvěděl, že jsem i já jsem nakažený, což není tak úplně pravda. Jsem v karanténě, protože je na COVID 19 pozitivní můj syn. Já budu testovaný až zítra,“ řekl Deníku vlčnovský starosta Jiří Matušík.

Uvítání nového knězě, s rozestupy

Přes nastalou situaci se v neděli v tamním kostele sv. Jakuba Staršího konaly obě naplánované bohoslužby. Místní při nich mimo jiné uvítali svého nového kněze P. Huberta Wójcika.

„Věřící dodržovali všechna stanovená opatření. Měli roušky, byla dezinfekce i potřebné rozestupy. Vše jak má být,“ sdělil Hubert Wójcik.

Podle starosty Matušíka byl zaručeně dodržen i počet, omezující shromažďování osob ve vnitřních prostorách.

„Ani pokud by lidé rozestupy nedodržovali, nevleze dovnitř stanovených 500 lidí,“ poznamenal Matušík.

Povinně roušky a zákaz návštěv

Ve Vlčnově od sobotních 16 hodin až do odvolání platí, že tam musejí lidé povinně nosit ochranu úst a nosu ve veřejné dopravě i ve vnitřních prostorách. Výjimkou je jejich bydliště. Povinné nošení roušek se nevztahuje na děti do dvou let, děti při pobytu v mateřské škole nebo osoby s poruchou intelektu.

Součástí nařízení je i zákaz návštěv v zařízeních sociálních služeb. Hygienici vyzvali majitele obchodů, zdravotních a sociálních zařízení a dalších běžně přístupných vnitřních prostor, aby je průběžně dezinfikovali.

Hromadné akce se mohou konat maximálně s 500 lidmi, je nutné při nich dodržovat rozestupy.

K pondělní 13. hodině evidovali hygienici ve Zlínském kraji kumulativně celkem 439 onemocnění COVID-19, z toho tři úmrtí a 366 osob bylo vyléčeno.

„V současné době je evidováno osm potvrzených případů onemocnění COVID-19 na Kroměřížsku, 41 na Uherskohradišťsku, 15 na Vsetínsku a šest na Zlínsku,“ uvedla Vendula Ševčíková.